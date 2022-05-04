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تونس تحقق في تسجيلات مسربة لمسؤولة سابقة تهاجم فيها رئيس البلاد
تونس تحقق في تسجيلات مسربة لمسؤولة سابقة تهاجم فيها رئيس البلاد
قررت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق في تسجيلات صوتية منسوبة لمسؤولة سابقة في الرئاسة، انتقدت فيها الرئيس قيس سعيد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T17:46+0000
2022-05-04T17:46+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع "موازييك إف إم" أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن، في بيان مساء الأربعاء، أن النيابة قررت التحقيق في محتوى التسجيلات الصوتية المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار للتحقق من صحة هذه التسجيلات وملابساتها ومضمونها.وأشار إلى أن النيابة العامة تولّت الاطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية المسربة.وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الأيام الماضية، تسجيلات صوتية تضمنت محادثات منسوبة لنادية عكاشة ذكرت فيها أن الرئيس التونسي يعاني من متاعب صحية يرفض الاعتراف بها.وذكرت أنه غضب من التدخل الأمريكي في الأزمة السياسية في البلاد، وأنه كان يعتزم طرد السفير الأمريكي السابق في تونس دونالد بلوم، قبل أن تتدخل لثنيه عن قراره.من جانبها، نفت المسؤولة السابقة في تدوينة عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، صحة هذه التسجيلات الصوتية، معتبرة أنها "حملة تشويه ومسّ من الأعراض".وقالت إن هذه التسجيلات "مفبركة"، مشددة في الوقت على أن مسيرتها "لن تتوقف".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/سفير-تونس-لدى-موسكو-العلاقات-التونسية-الروسية-في-مجال-الفضاء-تشهد-تطورا-ملحوظا-1061713834.html
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أخبار تونس اليوم

تونس تحقق في تسجيلات مسربة لمسؤولة سابقة تهاجم فيها رئيس البلاد

17:46 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قررت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق في تسجيلات صوتية منسوبة لمسؤولة سابقة في الرئاسة، انتقدت فيها الرئيس قيس سعيد.
وذكر موقع "موازييك إف إم" أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن، في بيان مساء الأربعاء، أن النيابة قررت التحقيق في محتوى التسجيلات الصوتية المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
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29 أبريل, 18:30 GMT
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار للتحقق من صحة هذه التسجيلات وملابساتها ومضمونها.
وأشار إلى أن النيابة العامة تولّت الاطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية المسربة.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الأيام الماضية، تسجيلات صوتية تضمنت محادثات منسوبة لنادية عكاشة ذكرت فيها أن الرئيس التونسي يعاني من متاعب صحية يرفض الاعتراف بها.
وذكرت أنه غضب من التدخل الأمريكي في الأزمة السياسية في البلاد، وأنه كان يعتزم طرد السفير الأمريكي السابق في تونس دونالد بلوم، قبل أن تتدخل لثنيه عن قراره.
من جانبها، نفت المسؤولة السابقة في تدوينة عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، صحة هذه التسجيلات الصوتية، معتبرة أنها "حملة تشويه ومسّ من الأعراض".
وقالت إن هذه التسجيلات "مفبركة"، مشددة في الوقت على أن مسيرتها "لن تتوقف".
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