https://arabic.sputniknews.com/20220504/حركة-فتح-تدعو-الفلسطينيين-للنفير-العام-إلى-القدس-والمسجد-الأقصى-للتصدي-للمستوطنين-1061854446.html
حركة فتح تدعو الفلسطينيين للنفير العام إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين
حركة فتح تدعو الفلسطينيين للنفير العام إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين
دعت حركة فتح، اليوم الأربعاء، كوادرها والفلسطينيين إلى النفير العام في كافة مناطق التماس، إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T18:54+0000
2022-05-04T18:54+0000
2022-05-04T18:54+0000
العالم العربي
حركة فتح
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "تدعو حركة فتح في الأقاليم الشمالية كواردها وأبناء شعبها الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى"، مضيفة: "سنواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وجنين وكافة محافظات الوطن، بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".وأضافت الحركة: "ندعو أبناء شعبنا لشد الرحال يوم غد الخميس إلى المسجد الأقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحاته رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة".وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/منظمة-التعاون-الإسلامي-القدس-والمسجد-الأقصى-خط-أحمر-للأمة-لا-استقرار-إلا-بتحريرهما-1061612020.html
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العالم العربي, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم
حركة فتح تدعو الفلسطينيين للنفير العام إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين
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دعت حركة فتح، اليوم الأربعاء، كوادرها والفلسطينيين إلى النفير العام في كافة مناطق التماس، إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد، يوم غد الخميس.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "تدعو حركة فتح في الأقاليم الشمالية كواردها وأبناء شعبها الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى"، مضيفة: "سنواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس
وجنين وكافة محافظات الوطن، بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".
وأضافت الحركة: "ندعو أبناء شعبنا لشد الرحال يوم غد الخميس إلى المسجد الأقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحاته رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة".
وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.