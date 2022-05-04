خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده، مشيرا إلى أن قادة الغرب يزجون باسمه وكأنها قضية "شخصية".
جاء ذلك بسلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "القادة الغربيون الذين يزجون باسم بوتين.. وكأن الحرب بوتينية وليست روسية أوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة.. عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده".
القادة الغربيين الذين يزجون باسم بوتين ..وكان الحرب بوتينية وليست روسية اوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة ..عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 3, 2022
وأضاف: "يريد الغرب إطالة الحرب الأوكرانية الروسية نكاية في بوتين.. وعرقلة لوصول القوات الروسية إلى تحقيق أهدافها في تأمين أمنها القومي.. لكن ذلك كله يقع 99% من ضرره على أوكرانيا".
وتابع: "توجه الغرب في خلق مزيد من الاقتتال في أوكرانيا توجه خاطئ.. يضر أولا وأخيرا بمصالح أوكرانيا".
وأوضح أن "هذا الحشد الغريب للدول الغربية بين بلدين جارين فالروسي أوكراني والأوكراني روسي.. مختلطين.. لكن الغرب يقف بجانب أوكرانيا ضد روسيا".
31 مارس, 17:11 GMT
وأردف قائلا: "لو تدخل الغرب وسيطا بين المتحاربين الروس والأوكرانيين لعلمنا أن أهداف الغرب نزيهة.. لكن تدخله بدعم طرف على آخر له معنى واحد فقط".
وأشار إلى أن ذلك "دليل على أن أوكرانيا أضحت سيفا مسلطا في يد الغرب ضد روسيا".