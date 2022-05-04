عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/خلفان-بوتين-رئيس-دولة-عندما-يتعرض-أمنها-القومي-لخطر-تقف-لصده-1061834692.html
خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده
خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده
قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده، مشيرا إلى أن قادة الغرب يزجون باسمه... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:55+0000
2022-05-04T08:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120360_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_ab2ef613efd1425cd8934b09d0438271.jpg
جاء ذلك بسلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "القادة الغربيون الذين يزجون باسم بوتين.. وكأن الحرب بوتينية وليست روسية أوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة.. عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده".وأضاف: "يريد الغرب إطالة الحرب الأوكرانية الروسية نكاية في بوتين.. وعرقلة لوصول القوات الروسية إلى تحقيق أهدافها في تأمين أمنها القومي.. لكن ذلك كله يقع 99% من ضرره على أوكرانيا". وتابع: "توجه الغرب في خلق مزيد من الاقتتال في أوكرانيا توجه خاطئ.. يضر أولا وأخيرا بمصالح أوكرانيا".وأوضح أن "هذا الحشد الغريب للدول الغربية بين بلدين جارين فالروسي أوكراني والأوكراني روسي.. مختلطين.. لكن الغرب يقف بجانب أوكرانيا ضد روسيا".وأشار إلى أن ذلك "دليل على أن أوكرانيا أضحت سيفا مسلطا في يد الغرب ضد روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/ضاحي-خلفان-الكثير-من-الدول-الغربية-وقعت-في-أخطاء-جراء-عقوباتها-ضد-روسيا-1060705791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120360_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3c00c1bff485975b8fcba4c95e1a8a3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده

08:55 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده، مشيرا إلى أن قادة الغرب يزجون باسمه وكأنها قضية "شخصية".
جاء ذلك بسلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "القادة الغربيون الذين يزجون باسم بوتين.. وكأن الحرب بوتينية وليست روسية أوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة.. عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده".
وأضاف: "يريد الغرب إطالة الحرب الأوكرانية الروسية نكاية في بوتين.. وعرقلة لوصول القوات الروسية إلى تحقيق أهدافها في تأمين أمنها القومي.. لكن ذلك كله يقع 99% من ضرره على أوكرانيا".
وتابع: "توجه الغرب في خلق مزيد من الاقتتال في أوكرانيا توجه خاطئ.. يضر أولا وأخيرا بمصالح أوكرانيا".
وأوضح أن "هذا الحشد الغريب للدول الغربية بين بلدين جارين فالروسي أوكراني والأوكراني روسي.. مختلطين.. لكن الغرب يقف بجانب أوكرانيا ضد روسيا".
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
ضاحي خلفان: الكثير من الدول الغربية وقعت في أخطاء جراء عقوباتها ضد روسيا
31 مارس, 17:11 GMT

وأردف قائلا: "لو تدخل الغرب وسيطا بين المتحاربين الروس والأوكرانيين لعلمنا أن أهداف الغرب نزيهة.. لكن تدخله بدعم طرف على آخر له معنى واحد فقط".

وأشار إلى أن ذلك "دليل على أن أوكرانيا أضحت سيفا مسلطا في يد الغرب ضد روسيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала