https://arabic.sputniknews.com/20220504/خلفان-بوتين-رئيس-دولة-عندما-يتعرض-أمنها-القومي-لخطر-تقف-لصده-1061834692.html

خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده

خلفان: بوتين رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو رئيس دولة عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده، مشيرا إلى أن قادة الغرب يزجون باسمه... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T08:55+0000

2022-05-04T08:55+0000

2022-05-04T08:55+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك بسلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "القادة الغربيون الذين يزجون باسم بوتين.. وكأن الحرب بوتينية وليست روسية أوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة.. عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده".وأضاف: "يريد الغرب إطالة الحرب الأوكرانية الروسية نكاية في بوتين.. وعرقلة لوصول القوات الروسية إلى تحقيق أهدافها في تأمين أمنها القومي.. لكن ذلك كله يقع 99% من ضرره على أوكرانيا". وتابع: "توجه الغرب في خلق مزيد من الاقتتال في أوكرانيا توجه خاطئ.. يضر أولا وأخيرا بمصالح أوكرانيا".وأوضح أن "هذا الحشد الغريب للدول الغربية بين بلدين جارين فالروسي أوكراني والأوكراني روسي.. مختلطين.. لكن الغرب يقف بجانب أوكرانيا ضد روسيا".وأشار إلى أن ذلك "دليل على أن أوكرانيا أضحت سيفا مسلطا في يد الغرب ضد روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220331/ضاحي-خلفان-الكثير-من-الدول-الغربية-وقعت-في-أخطاء-جراء-عقوباتها-ضد-روسيا-1060705791.html

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