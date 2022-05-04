https://arabic.sputniknews.com/20220504/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتعرض-للمضايقات-والشتائم-أثناء-إحياء-يوم-الذكرى-1061850464.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض للمضايقات والشتائم أثناء إحياء "يوم الذكرى"
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض للمضايقات والشتائم أثناء إحياء "يوم الذكرى"
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، للشتم والمضايقات أثناء إحيائهما "يوم الذكرى" في إسرائيل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T16:14+0000
2022-05-04T16:14+0000
2022-05-04T16:14+0000
العالم
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وألقى بينيت كلمة خلال حفل تأبين في المقبرة الوطنية في جبل "هرتسل" بإسرائيل بمناسبة إحياء "يوم الذكرى" التي قتل فيها أكثر من 4000 إسرائيلي، بحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل".وسمع أحدهم وهو يصرخ موجها حديثه لبينيت: "أغلق فمك"، حيث وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بصمت على المنصة لعدة دقائق وسط صراخ الحاضرين، قبل أن يستأنف حديثه.وقال بينيت إن "العائلات الثكلى مقدسة. يمكنهم أن يصرخوا ويمكنهم أن يحزنوا". وأضاف: "العائلات الحبيبة، أحبكم كثيرا.. أسمع ألمكم".وقال امرأة حضرت الحفل، تعليقا على الشتائم: "قال رئيس الوزراء إن لدينا آراء مختلفة، وهذا أمر جيد ومشروع.. لكن الإزعاج هو عدم الاحترام في رأيي".قال رجل آخر: "لقد شعرت بالفزع من أن الناس قد يسيؤون استخدام يوم مثل اليوم لتقديم حجج سياسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض للمضايقات والشتائم أثناء إحياء "يوم الذكرى"
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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، للشتم والمضايقات أثناء إحيائهما "يوم الذكرى" في إسرائيل.
وألقى بينيت كلمة خلال حفل تأبين في المقبرة الوطنية في جبل "هرتسل" بإسرائيل بمناسبة إحياء "يوم الذكرى" التي قتل فيها أكثر من 4000 إسرائيلي، بحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل"
.
وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي للمضايقات والكثير من الشتائم، أثناء كلمته، حيث وجه له بعض الحضور كلمات وصفته بـ"الخائن" و"المحتال" و"الخرقة (قطعة القماش)".
وسمع أحدهم وهو يصرخ موجها حديثه لبينيت: "أغلق فمك"، حيث وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بصمت على المنصة لعدة دقائق وسط صراخ الحاضرين، قبل أن يستأنف حديثه.
وقال بينيت إن "العائلات الثكلى مقدسة. يمكنهم أن يصرخوا ويمكنهم أن يحزنوا". وأضاف: "العائلات الحبيبة، أحبكم كثيرا.. أسمع ألمكم".
واستمرت المضايقات لأكثر من خمس دقائق قبل أن يبدأ بينيت خطابه، لكن تمت مقاطعته عدة مرات بمجرد أن بدأ، حسبما أفادت "القناة 12".
تحدث رئيس "المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب" أبي موسى، بعد بينيت واعتذر لرئيس الوزراء عن المضايقات، لكن سمع صوت شخص يصيح "نحن لسنا آسفين".
وقال امرأة حضرت الحفل، تعليقا على الشتائم: "قال رئيس الوزراء إن لدينا آراء مختلفة، وهذا أمر جيد ومشروع.. لكن الإزعاج هو عدم الاحترام في رأيي".
قال رجل آخر: "لقد شعرت بالفزع من أن الناس قد يسيؤون استخدام يوم مثل اليوم لتقديم حجج سياسية".