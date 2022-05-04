https://arabic.sputniknews.com/20220504/رئيس-الوزراء-الياباني-يلتقي-البابا-فرانسيس-من-أجل-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1061836032.html
رئيس الوزراء الياباني يلتقي البابا فرانسيس من أجل عالم خال من الأسلحة النووية
رئيس الوزراء الياباني يلتقي البابا فرانسيس من أجل عالم خال من الأسلحة النووية
التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالبابا فرانسيس في الفاتيكان، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهدف المشترك المتمثل في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:41+0000
2022-05-04T09:41+0000
2022-05-04T09:41+0000
العالم
اليابان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
فوميو كيشيدا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835797_0:188:2678:1694_1920x0_80_0_0_8a19365ae385f9d9b2fc216e67e04a25.jpg
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "kyodonews"، "تأتي زيارة زعيم الدولة الوحيدة التي عانت من دمار القنابل الذرية في وقت أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف من أنه قد يستخدم أسلحة نووية مع استمرار الحرب".ويعد هذا الاجتماع الأول منذ 2014 بين رئيس وزراء ياباني والبابا في الفاتيكان، ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس الوزراء في خمس دول بجنوب شرق آسيا وأوروبا، والتي بدأها يوم الجمعة وستستمر لمدة ثمانية أيام، والتي من المقرر أن تتخللها محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ومن ثم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس.ويسعى كيشيدا خلال هذه الجولة، التي تسبق قمة مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة التي ستعقد في ألمانيا في يونيو/حزيران، إلى تعزيز التعاون نحو منطقة "حرة ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ" في مواجهة إصرار الصين المتزايد في المياه الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرانسيس-يفكر-في-زيارة-العاصمة-الأوكرانية-1060762942.html
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835797_0:0:2678:2010_1920x0_80_0_0_80f9240c8736fb6a18ff43d25bedd454.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اليابان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني يلتقي البابا فرانسيس من أجل عالم خال من الأسلحة النووية
تابعنا عبر
التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالبابا فرانسيس في الفاتيكان، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهدف المشترك المتمثل في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، فضلاً عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "kyodonews
"، "تأتي زيارة زعيم الدولة الوحيدة التي عانت من دمار القنابل الذرية في وقت أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف من أنه قد يستخدم أسلحة نووية مع استمرار الحرب".
ويعد هذا الاجتماع الأول منذ 2014 بين رئيس وزراء ياباني والبابا في الفاتيكان، ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس الوزراء في خمس دول بجنوب شرق آسيا وأوروبا، والتي بدأها يوم الجمعة وستستمر لمدة ثمانية أيام، والتي من المقرر أن تتخللها محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ومن ثم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس.
ويسعى كيشيدا خلال هذه الجولة، التي تسبق قمة مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة التي ستعقد في ألمانيا في يونيو/حزيران، إلى تعزيز التعاون نحو منطقة "حرة ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ" في مواجهة إصرار الصين المتزايد في المياه الإقليمية.