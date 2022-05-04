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https://arabic.sputniknews.com/20220504/رومانيا-توافق-على-دخول-كتيبة-برية-وجوية-أمريكية-إلى-البلاد-لتعزيز-دفاعات-الناتو-1061841685.html
رومانيا توافق على دخول كتيبة برية وجوية أمريكية إلى البلاد لتعزيز دفاعات الناتو
رومانيا توافق على دخول كتيبة برية وجوية أمريكية إلى البلاد لتعزيز دفاعات الناتو
أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، أنه أخبر البرلمان الروماني بموافقته إدخال ونشر كتيبة عسكرية أمريكية في بلاده. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:07+0000
2022-05-04T12:07+0000
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وذكرت وكالة "Stiri pe surse" الرومانية أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وافق على نشر كتيبة "سترايكر" الأمريكية لتنفيذ المهام الدفاعية للناتو، بالإضافة إلى وحدة مقاتلة من طراز "إف-35".وبحسب الوكالة، أخبر رئيس البلاد النواب بهذه الخطوات خلال الجلسة العامة للبرلمان وفق القانون المعتمد على موافقة دخول ونشر كتيبة "سترايكر" الأمريكية في رومانيا لتنفيذ مهام الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي.وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد التوتر و"الزيادة الهائلة للوجود العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا وفي منطقة البحر الأسود يؤثران على الأمن والاستقرار الدوليين، لذلك قررت رومانيا اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها الدفاعية". وأوضح يوهانيس أنه بعد تحليل التحالف للوضع الأمني ​​في المنطقة وباقتراح من رئيس الوزراء وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني تم اتخاذ قرار بالانتشار في البحر الأسود للقيام بمهام لزيادة المراقبة.كما ستقوم طائرات أمريكية وإيطالية وألمانية بالمراقبة الجوية، حيث تخطط رومانيا لنشر جزء من القوات التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الرومانية في مدن بوزاو وسميردان وكونستانتا وفي القاعدة الجوية رقم 57 ، ميخائيل كوغلينيسينو.
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العالم

رومانيا توافق على دخول كتيبة برية وجوية أمريكية إلى البلاد لتعزيز دفاعات الناتو

12:07 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescuأفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
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أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، أنه أخبر البرلمان الروماني بموافقته إدخال ونشر كتيبة عسكرية أمريكية في بلاده.
وذكرت وكالة "Stiri pe surse" الرومانية أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وافق على نشر كتيبة "سترايكر" الأمريكية لتنفيذ المهام الدفاعية للناتو، بالإضافة إلى وحدة مقاتلة من طراز "إف-35".
وبحسب الوكالة، أخبر رئيس البلاد النواب بهذه الخطوات خلال الجلسة العامة للبرلمان وفق القانون المعتمد على موافقة دخول ونشر كتيبة "سترايكر" الأمريكية في رومانيا لتنفيذ مهام الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد التوتر و"الزيادة الهائلة للوجود العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا وفي منطقة البحر الأسود يؤثران على الأمن والاستقرار الدوليين، لذلك قررت رومانيا اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتها الدفاعية".
وأوضح يوهانيس أنه بعد تحليل التحالف للوضع الأمني ​​في المنطقة وباقتراح من رئيس الوزراء وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني تم اتخاذ قرار بالانتشار في البحر الأسود للقيام بمهام لزيادة المراقبة.
كما ستقوم طائرات أمريكية وإيطالية وألمانية بالمراقبة الجوية، حيث تخطط رومانيا لنشر جزء من القوات التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الرومانية في مدن بوزاو وسميردان وكونستانتا وفي القاعدة الجوية رقم 57 ، ميخائيل كوغلينيسينو.
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