عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/رياض-محرز-يستنجد-بإيلون-ماسك-بعد-تصرف-غريب-من-تويتر-1061837404.html
رياض محرز يستنجد بإيلون ماسك بعد تصرف غريب من "تويتر"
رياض محرز يستنجد بإيلون ماسك بعد تصرف غريب من "تويتر"
استنجد لاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، بمالك موقع "تويتر" الجديد الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعدما فقد علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابه. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:27+0000
2022-05-04T10:27+0000
إيلون ماسك
تويتر
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1047689290_0:160:3046:1873_1920x0_80_0_0_0adddea1f2fa065ca4b4f076693d6c9a.jpg
وعلق محرز على الواقعة بشكل ساخر، قائلا: "أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.وقرر موقع تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح.وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على "تويتر"، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.يذكر أن إيلون ماسك اشترى موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شغلت العالم أجمع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1047689290_169:0:2877:2031_1920x0_80_0_0_959a97cd5f6b0558b3b8ad5620fe642c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, تويتر, رياضة

رياض محرز يستنجد بإيلون ماسك بعد تصرف غريب من "تويتر"

10:27 GMT 04.05.2022
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Lee Smith
تابعنا عبرTelegram
استنجد لاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، بمالك موقع "تويتر" الجديد الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعدما فقد علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابه.
وعلق محرز على الواقعة بشكل ساخر، قائلا: "أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.
وقرر موقع تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح.
وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.
ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على "تويتر"، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.
يذكر أن إيلون ماسك اشترى موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شغلت العالم أجمع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала