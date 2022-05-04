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https://arabic.sputniknews.com/20220504/ريال-مدريد-يفاجئ-مانشستر-سيتي-في-الوقت-الإضافي-للوصول-إلى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1061858425.html
ريال مدريد يفاجئ مانشستر سيتي في الوقت الإضافي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يفاجئ مانشستر سيتي في الوقت الإضافي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عودة أخرى مذهلة في دوري أبطال أوروبا حيث تغلب على نادي مانشستر سيتي 3-1. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T22:27+0000
2022-05-04T22:27+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وحجز الريال مواجهة مع ليفربول في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.المباراة شهدت أحداثا دراماتيكية كبيرة، حيث كان الريال أقرب للتسجيل في أول ربع ساعة عبر كريم بنزيما، ولكن الضربة الرأسية من جانب المهاجم الفرنسي ذهبت أعلى المرمى.وهذا الموسم، قام ريال مدريد بالفعل بأهم أعمال الإنقاذ غير المحتملة لهزيمة كل من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر وتشيلسي في الدور ربع النهائي، ولكن بالنظر إلى المخاطر ومدى قربهم من الهزيمة، كان هذا الموسم ضد مانشستر سيتي بالتأكيد الأكثر دراماتيكية.
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أخبار نادي ريال مدريد

ريال مدريد يفاجئ مانشستر سيتي في الوقت الإضافي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

22:27 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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حقق نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عودة أخرى مذهلة في دوري أبطال أوروبا حيث تغلب على نادي مانشستر سيتي 3-1.
وحجز الريال مواجهة مع ليفربول في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.
المباراة شهدت أحداثا دراماتيكية كبيرة، حيث كان الريال أقرب للتسجيل في أول ربع ساعة عبر كريم بنزيما، ولكن الضربة الرأسية من جانب المهاجم الفرنسي ذهبت أعلى المرمى.
وهذا الموسم، قام ريال مدريد بالفعل بأهم أعمال الإنقاذ غير المحتملة لهزيمة كل من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر وتشيلسي في الدور ربع النهائي، ولكن بالنظر إلى المخاطر ومدى قربهم من الهزيمة، كان هذا الموسم ضد مانشستر سيتي بالتأكيد الأكثر دراماتيكية.
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