https://arabic.sputniknews.com/20220504/سفارة-إسرائيل-لدى-الإمارات-تقيم-لأول-مرة-مراسم-إحياء-ذكرى-ضحايا-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1061831143.html

سفارة إسرائيل لدى الإمارات تقيم لأول مرة مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي... فيديو

سفارة إسرائيل لدى الإمارات تقيم لأول مرة مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي... فيديو

أقامت السفارة الإسرائيلية لدى أبو ظبي، لأول مرة، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 74 لضحايا معارك إسرائيل من الجنود. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T07:49+0000

2022-05-04T07:49+0000

2022-05-04T07:49+0000

إسرائيل

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وأقيمت هذه الاحتفالية لأول مرة، مساء أمس الثلاثاء، في دولة عربية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تكرم ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي.واشتمل الحفل على بعض الطقوس الدينية تكريما لمن سقطوا في ميادين المعارك التي خاضتها إسرائيل.وفي كلمة له، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، إن "إسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع أولئك الساعين إلى السلام، والساعين إلى الهدوء والساعين إلى البناء، والساعين من أجل عالم أفضل". وأضاف: "لهذا السبب تتعاون إسرائيل مع دولة الإمارات التي نقشت على رايتها شعار السعي من أجل عالم أكثر مسالمة، عالم أكثر أمانًا وهدوءًا، عالم فيه خير".وتابع: "هنا، في أبو ظبي، سنحني رؤوسنا ونكرم أولئك الذين بموتهم أوصونا بمواصلة الحياة".وأردف قائلا: "من هنا نتعهد ببذل الجهود لتأمين مستقبل أفضل من أجل الأجيال القادمة - مستقبل لا تحمل فيه الأمم سيوفها ضد بعضها البعض، ولا تحتاج فيه إلى خوض الحروب".يذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم