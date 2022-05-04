سفارة إسرائيل لدى الإمارات تقيم لأول مرة مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي... فيديو
أقامت السفارة الإسرائيلية لدى أبو ظبي، لأول مرة، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 74 لضحايا معارك إسرائيل من الجنود.
وأقيمت هذه الاحتفالية لأول مرة، مساء أمس الثلاثاء، في دولة عربية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تكرم ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي.
הערב התקיים לראשונה באבו דאבי, טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.— משרד החוץ (@IsraelHebrew) May 3, 2022
הטקס כלל תפילת יזכור, אל מלא רחמים וקדיש לזכר הנופלים.
📷 שגרירות ישראל באיחוד האמירויות הערביות pic.twitter.com/9iyBMUtWDR
واشتمل الحفل على بعض الطقوس الدينية تكريما لمن سقطوا في ميادين المعارك التي خاضتها إسرائيل.
وفي كلمة له، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، إن "إسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع أولئك الساعين إلى السلام، والساعين إلى الهدوء والساعين إلى البناء، والساعين من أجل عالم أفضل".
وأضاف: "لهذا السبب تتعاون إسرائيل مع دولة الإمارات التي نقشت على رايتها شعار السعي من أجل عالم أكثر مسالمة، عالم أكثر أمانًا وهدوءًا، عالم فيه خير".
🇮🇱🇦🇪🕯️— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 3, 2022
לראשונה התקיים באבו דאבי טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
שגריר ישראל באיחוד האמירויות אמיר חייק:
״פה באבו דאבי, נרכין ראש ונכבד את אילו שבמותם ציוו לנו את החיים. נמשיך לזכור את הנופלים, את הפצועים ואת המשפחות". @HayekAmir
יהי זכר הנופלים ברוך 🕯️ pic.twitter.com/qlVkiPFill
وتابع: "هنا، في أبو ظبي، سنحني رؤوسنا ونكرم أولئك الذين بموتهم أوصونا بمواصلة الحياة".
وأردف قائلا: "من هنا نتعهد ببذل الجهود لتأمين مستقبل أفضل من أجل الأجيال القادمة - مستقبل لا تحمل فيه الأمم سيوفها ضد بعضها البعض، ولا تحتاج فيه إلى خوض الحروب".
يذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.