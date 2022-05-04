https://arabic.sputniknews.com/20220504/سياسيون-ألمان-ينتقدون-تصريحات-السفير-الأوكراني-لدى-برلين-شولتز-ليس-مرتديلا-1061837781.html

سياسيون ألمان ينتقدون تصريحات السفير الأوكراني لدى برلين: "شولتز ليس مرتديلا"

سياسيون ألمان ينتقدون تصريحات السفير الأوكراني لدى برلين: "شولتز ليس مرتديلا"

وجه سياسيون ونواب ألمان انتقادات حادة لسفير أوكرانيا لدى برلين، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن ما قاله المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن زيارته إلى كييف. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T10:28+0000

2022-05-04T10:28+0000

2022-05-04T10:28+0000

العالم

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وأطلق نواب وسياسيون في ألمانيا حملة دفاع وتضامن واسعة مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حيث أكدوا أن تصريحات السفير الأوكراني لدى برلين لا قيمة لها، مشددين على أن المستشار شولتز "ليس مرتديلا".وجاء هذا الرد الألماني بعد تصريحات للسفير الأوكراني لدى برلين، أندريه ميلنيك، لوكالة "DPA" قال خلالها: "ممارسة لعبة الكبدة المتهالكة لا تبدو شبيهة بالدولة".ويشار إلى أن المصطلح الألماني "لعب الكبدة" هو مصطلح مهين ويعني الإساءة لشخص دون سبب.ونقلت وكالة "DPA" رد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، ولفجانغ كوبيكي، على تصريحات السفير الأوكراني "أولاف شولتز ليس مرتديلا للإهانة والانتقاد، إنه مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ويجب احترام ذلك". وقالت زميلته في حزب المستشار شولتز، ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، إن السفير الأوكراني يجب أن يعتذر لشتاينمير (رئيس ألمانيا) من أجل إنهاء الصراع بين برلين وكييف. وأضافت قائلة: "ربما، عزيزي السيد ميلنيك، عليك فقط أن تعتذر للرئيس وأن تدعو بأدب المستشار للزيارة".كما تحدث يوهان وادفول، نائب رئيس النقابات الاجتماعية المسيحية والديمقراطية، قائلا: "هذه النبرة غير مناسبة حتى في المواقف الخاصة يجب على الممثلين الدبلوماسيين التصرف بشكل مناسب تجاه ممثلي الحكومة".ووصف النائب عن حزب اليسار، غريغور غيسي، تصريح ميلنيك بأنه "غير قابل للنقاش".أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الاثنين، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة "ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، واصفا ما حدث بـ"الأمر المهم للغاية".

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