https://arabic.sputniknews.com/20220504/شرفة-مبنى-تنهار-خلال-مهرجان-للسيارات-في-مدينة-أنطاليا-التركية-1061845411.html
شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية
شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بانهيار شرفة مبنى، وذلك خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:51+0000
2022-05-04T13:51+0000
2022-05-04T13:56+0000
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وتحدثت قناة "خبر ترك" الإخبارية التركية عن انهيار مبنى قديم يتألف من طابق واحد يحتوي على شرفة كانت تستخدم كمنصة للجماهير خلال السنوات الأخيرة.وبحسب القناة، جاءت الحادثة خلال مهرجان للسرعة والسيارات في مدينة انطاليا التركية، وذلك بعد تجاوزت الحمولة قدرة المبنى ما أدى إلى سقوطه.في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث لم يؤدي إلى مقتل أحد من الجماهير واقتصر على إصابات طفيفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع, نادي الفيديو
شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية
13:51 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بانهيار شرفة مبنى، وذلك خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية.
وتحدثت قناة "خبر ترك" الإخبارية التركية عن انهيار مبنى قديم يتألف من طابق واحد يحتوي على شرفة كانت تستخدم كمنصة للجماهير خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب القناة، جاءت الحادثة خلال مهرجان للسرعة والسيارات في مدينة انطاليا التركية، وذلك بعد تجاوزت الحمولة قدرة المبنى ما أدى إلى سقوطه.
في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث لم يؤدي إلى مقتل أحد من الجماهير واقتصر على إصابات طفيفة.