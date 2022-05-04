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شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية
شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بانهيار شرفة مبنى، وذلك خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:51+0000
2022-05-04T13:56+0000
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وتحدثت قناة "خبر ترك" الإخبارية التركية عن انهيار مبنى قديم يتألف من طابق واحد يحتوي على شرفة كانت تستخدم كمنصة للجماهير خلال السنوات الأخيرة.وبحسب القناة، جاءت الحادثة خلال مهرجان للسرعة والسيارات في مدينة انطاليا التركية، وذلك بعد تجاوزت الحمولة قدرة المبنى ما أدى إلى سقوطه.في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث لم يؤدي إلى مقتل أحد من الجماهير واقتصر على إصابات طفيفة.
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العالم, مجتمع, نادي الفيديو

شرفة مبنى تنهار خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية

13:51 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 04.05.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL RIOPAجماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في شوارع بورتو البرتغالية
جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في شوارع بورتو البرتغالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / MIGUEL RIOPA
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بانهيار شرفة مبنى، وذلك خلال مهرجان للسيارات في مدينة أنطاليا التركية.
وتحدثت قناة "خبر ترك" الإخبارية التركية عن انهيار مبنى قديم يتألف من طابق واحد يحتوي على شرفة كانت تستخدم كمنصة للجماهير خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب القناة، جاءت الحادثة خلال مهرجان للسرعة والسيارات في مدينة انطاليا التركية، وذلك بعد تجاوزت الحمولة قدرة المبنى ما أدى إلى سقوطه.
في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث لم يؤدي إلى مقتل أحد من الجماهير واقتصر على إصابات طفيفة.
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