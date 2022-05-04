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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/شويغو-ماريوبول-بأكملها-تحت-سيطرة-الجيش-الروسي-1061834420.html
شويغو: ماريوبول بأكملها تحت سيطرة الجيش الروسي
شويغو: ماريوبول بأكملها تحت سيطرة الجيش الروسي
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:40+0000
2022-05-04T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال شويغو: "الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة من القوميين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا، بما في ذلك في ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر آزوف، إنها تحت سيطرة الجيش الروسي".وأضاف: "وفقًا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقط ضرب طوق محكم على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال وهم يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح".وتابع: " تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة، وحاليًا تقوم وحدات من الجيش الروسي، جنبًا إلى جنب مع القوات الشعبية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتوسيع السيطرة على أراضي الجمهوريتين".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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روسيا

شويغو: ماريوبول بأكملها تحت سيطرة الجيش الروسي

08:40 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko  / الذهاب إلى بنك الصورمركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022
مركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول.
وقال شويغو: "الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة من القوميين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا، بما في ذلك في ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر آزوف، إنها تحت سيطرة الجيش الروسي".

وأضاف: "وفقًا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقط ضرب طوق محكم على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال وهم يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح".

وتابع: " تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة، وحاليًا تقوم وحدات من الجيش الروسي، جنبًا إلى جنب مع القوات الشعبية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتوسيع السيطرة على أراضي الجمهوريتين".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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