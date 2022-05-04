https://arabic.sputniknews.com/20220504/عرض-جيم-راتكليف-لشراء-فريق-تشيلسي-مرفوض-1061848717.html
عرض جيم راتكليف لشراء فريق تشيلسي "مرفوض"
عرض جيم راتكليف لشراء فريق تشيلسي "مرفوض"
أفادت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم رفض عرض السير جيم راتكليف لشراء نادي تشيلسي لكنه لا يزال مهتمًا بالأمر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:03+0000
2022-05-04T15:03+0000
2022-05-04T15:03+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1049108080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be0e26a748710fc95ceac2314f704bfb.jpg
قدم الملياردير، البالغ من العمر 69 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "Ineos Group Ltd"، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أغنى شخص في بريطانيا، عرضًا في اللحظة الأخيرة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني لشراء البلوز يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.ويسعى مالك نادي نيس الفرنسي للحصول على ملكية الـ"بلوز"، بعدما اضطر الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، لعرض النادي للبيع على خلفية النزاع الروسي الاوكراني.وقدم السير جيم راتكليف عرضا متأخرا مثيرا لشراء تشيلسي، مع تعهده باستثمار "1.75 مليار جنيه إسترليني" في النادي على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تم إرسال العرض إلى البنك التجاري الأمريكي المكلف بالعملية.وصرح راتكليف حول تقدمه بعرض كبير لشراء تشيلسي: "عرضنا هو العرض البريطاني الوحيد لشراء النادي، نرغب في أن يستمر تشيلسي تحت الإمارة الإنجليزية وهدفنا ليس جني المال فقط لأننا نجنيه بطرق أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/مدرب-تشيلسي-غاضب-من-خسارة-الفريق-أمام-إيفرتون-1061788816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1049108080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_278b1ae8a41515e67b3c892260a078f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
عرض جيم راتكليف لشراء فريق تشيلسي "مرفوض"
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم رفض عرض السير جيم راتكليف لشراء نادي تشيلسي لكنه لا يزال مهتمًا بالأمر.
قدم الملياردير، البالغ من العمر 69 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "Ineos Group Ltd"، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أغنى شخص في بريطانيا، عرضًا في اللحظة الأخيرة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني لشراء البلوز يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت الصحيفة
.
ويسعى مالك نادي نيس الفرنسي للحصول على ملكية الـ"بلوز"، بعدما اضطر الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، لعرض النادي للبيع على خلفية النزاع الروسي الاوكراني.
وقدم السير جيم راتكليف عرضا متأخرا مثيرا لشراء تشيلسي، مع تعهده باستثمار "1.75 مليار جنيه إسترليني" في النادي على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تم إرسال العرض إلى البنك التجاري الأمريكي المكلف بالعملية.
وصرح راتكليف حول تقدمه بعرض كبير لشراء تشيلسي: "عرضنا هو العرض البريطاني الوحيد لشراء النادي، نرغب في أن يستمر تشيلسي تحت الإمارة الإنجليزية وهدفنا ليس جني المال فقط لأننا نجنيه بطرق أخرى".