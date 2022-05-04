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https://arabic.sputniknews.com/20220504/علاء-مبارك-يحتفل-على-تويتر-بذكرى-ميلاد-والده-وأمير-سعودي-يرد-عليه-1061833031.html
علاء مبارك يحتفل على "تويتر" بذكرى ميلاد والده وأمير سعودي يرد عليه
علاء مبارك يحتفل على "تويتر" بذكرى ميلاد والده وأمير سعودي يرد عليه
احتفل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بذكرى ميلاد والده، الذي يوافق اليوم الأربعاء 4 مايو/أيار. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:12+0000
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وكتب علاء مبارك على حسابه بتويتر: "قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها أبداً لن تغيب طوال الوقت".وأضاف: "وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق لكنه أبداً لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته".وتابع: "وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ لكنهم أبداً لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره".وأتم قائلا: "4 مايو ذكرى ميلاد والدي.. اللهم ارحم أبي واغفر له".ورد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود على تغريدة علاء قائلا: "رحم الله والدكم وغفر له وأسكنه فسيح جناته بطل من أبطال حرب أكتوبر العظام وزعيمًا كريمًا أحبنا وأحببناه وحفظ والدتكم الكريمة وأسرتكم كافة وأسعدكم في الدارين".ثم رد نجل الرئيس المصري السابق على تغريدة الأمير السعودي قائلا: "الحمد لله وشكراً على ذوقك أخي الكريم، أدام الله عليكم نعمة الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء".وتوفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في فبراير/شباط 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.يذكر أنه في عام 1973، أثناء حرب أكتوبر/ تشرين الأول، عندما هاجمت القوات المصرية إسرائيل في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها في عام 1967، عمل مبارك كقائد للقوات الجوية المصرية ولعب دورا رئيسيا في انتصار الجيش المصري.
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علاء مبارك يحتفل على "تويتر" بذكرى ميلاد والده وأمير سعودي يرد عليه

08:12 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
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احتفل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بذكرى ميلاد والده، الذي يوافق اليوم الأربعاء 4 مايو/أيار.
وكتب علاء مبارك على حسابه بتويتر: "قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت لكنها أبداً لن تغيب طوال الوقت".
وأضاف: "وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق لكنه أبداً لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته".
وتابع: "وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ لكنهم أبداً لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره".
وأتم قائلا: "4 مايو ذكرى ميلاد والدي.. اللهم ارحم أبي واغفر له".
ورد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود على تغريدة علاء قائلا: "رحم الله والدكم وغفر له وأسكنه فسيح جناته بطل من أبطال حرب أكتوبر العظام وزعيمًا كريمًا أحبنا وأحببناه وحفظ والدتكم الكريمة وأسرتكم كافة وأسعدكم في الدارين".
ثم رد نجل الرئيس المصري السابق على تغريدة الأمير السعودي قائلا: "الحمد لله وشكراً على ذوقك أخي الكريم، أدام الله عليكم نعمة الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء".
وتوفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في فبراير/شباط 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.
وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.
يذكر أنه في عام 1973، أثناء حرب أكتوبر/ تشرين الأول، عندما هاجمت القوات المصرية إسرائيل في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها في عام 1967، عمل مبارك كقائد للقوات الجوية المصرية ولعب دورا رئيسيا في انتصار الجيش المصري.
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