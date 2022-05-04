https://arabic.sputniknews.com/20220504/على-خطى-أمريكا-دول-عربية-ترفع-أسعار-الفائدة-1061856209.html
على خطى أمريكا.. دول عربية ترفع أسعار الفائدة
على خطى أمريكا.. دول عربية ترفع أسعار الفائدة
في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة، بدأت دول عربية في اتخاذ قرارات مماثلة. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T20:03+0000
2022-05-04T20:03+0000
2022-05-04T20:03+0000
سعر الفائدة
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102483/68/1024836870_0:152:3501:2121_1920x0_80_0_0_74e1843726879eb5892255c51f651cf3.jpg
فقد قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من غد الخميس، بحسب صحيفة "البيان".وجاء هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي أبرم اليوم الأربعاء.المصرف الإماراتي قرر أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه: اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.كما قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.وفي البحرين، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.كما رفع المصرف المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%.وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1% في أكبر زيادة خلال 22 عاما.وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتحافظ على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وذلك باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات بينها الدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/السعودية-البنك-المركزي-يرفع-أسعار-الفائدة-05-1061856066.html
https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-يرفع-البنك-المركزي-المصري-سعر-الفائدة-مرة-أخرى-1061649522.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102483/68/1024836870_234:0:3265:2273_1920x0_80_0_0_387ef6ea0a7e3a1e385067b1041bdc3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سعر الفائدة, السعودية
على خطى أمريكا.. دول عربية ترفع أسعار الفائدة
تابعنا عبر
في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة، بدأت دول عربية في اتخاذ قرارات مماثلة.
فقد قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من غد الخميس، بحسب صحيفة "البيان"
.
وجاء هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي أبرم اليوم الأربعاء.
المصرف الإماراتي قرر أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
البنك المركزي السعودي أصدر هو الآخر قرارا، اليوم الأربعاء، برفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه: اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي
في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.
كما قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.
وفي البحرين، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.
كما رفع المصرف المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%.
بالإضافة إلى ذلك، رفع سعر الفائدة الذي يفرض على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1% في أكبر زيادة خلال 22 عاما.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتحافظ على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وذلك باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات بينها الدولار.