https://arabic.sputniknews.com/20220504/غازبروم-ألمانيا-توقف-الضخ-العكسي-للغاز-الروسي-إلى-بولندا-عبر-أنابيب-يامال-أوروبا---1061844418.html
غازبروم: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"
غازبروم: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"
أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:26+0000
2022-05-04T13:26+0000
2022-05-04T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف: "في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال أوروبا"".وتابع: "ومع ذلك، ظهر ضخ عكسي لبولندا من قبل المستهلكين في إيطاليا وفرنسا، يتم توفيره من خلال الممر البولندي نفسه. ونحن في صورة ما يحدث وسنعالج الموضوع".في الوقت نفسه، أكد كوبريانوف أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى أي دولة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي عن طريقها.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بولندا-تضع-ألمانيا-في-موقف-محرج-بسبب-استهلاكها-الغاز-الروسي-بشكل-غير-قانوني-1061704294.html
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روسيا, اقتصاد
غازبروم: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"
13:26 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا".
قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف: "في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال أوروبا"".
وتابع: "ومع ذلك، ظهر ضخ عكسي لبولندا من قبل المستهلكين في إيطاليا وفرنسا، يتم توفيره من خلال الممر البولندي نفسه. ونحن في صورة ما يحدث وسنعالج الموضوع".
في الوقت نفسه، أكد كوبريانوف أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.
في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى أي دولة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي عن طريقها.