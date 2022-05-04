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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/فنلندا-تبدأ-نقل-نصف-قواتها-المدرعة-إلى-الحدود-الروسية-فيديو-1061836309.html
فنلندا تبدأ نقل نصف قواتها المدرعة إلى الحدود الروسية... فيديو
فنلندا تبدأ نقل نصف قواتها المدرعة إلى الحدود الروسية... فيديو
بدأت وزارة الدفاع الفنلندية عملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:49+0000
2022-05-04T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الفنلندية مقطع فيديو لقطارين محملين بالكامل بالمعدات العسكرية قد انطلقا بالفعل باتجاه الحدود الفنلندية الروسية.يمكن تمييز الدبابات الثقيلة من طراز "ليوبارد 2 أ 6" ومركبات قتال المشاة وناقلات الجنود المدرعة والجرارات المجنزرة على منصات السكك الحديدية.مع الأخذ في الاعتبار حقيقة عدد هذه المركبات المدرعة في الخدمة مع فنلندا، أرسلت فنلندا ما يقرب من نصف قواتها المدرعة إلى الحدود الروسية.في الوقت الحالي، لا توجد بيانات رسمية من فنلندا بشأن إرسال معدات ثقيلة إلى الحدود الروسية، ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات الفنلندية تشبه بوضوح التصعيد العسكري، ما قد يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية وإرسال قواتها أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-كرواتيا-يهدد-باستخدام-حق-النقض-ضد-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1061821409.html
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فنلندا تبدأ نقل نصف قواتها المدرعة إلى الحدود الروسية... فيديو

09:49 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 04.05.2022)
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)فنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
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بدأت وزارة الدفاع الفنلندية عملية نقل لعشرات الدبابات الثقيلة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة نحو الحدود الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الفنلندية مقطع فيديو لقطارين محملين بالكامل بالمعدات العسكرية قد انطلقا بالفعل باتجاه الحدود الفنلندية الروسية.
يمكن تمييز الدبابات الثقيلة من طراز "ليوبارد 2 أ 6" ومركبات قتال المشاة وناقلات الجنود المدرعة والجرارات المجنزرة على منصات السكك الحديدية.
مع الأخذ في الاعتبار حقيقة عدد هذه المركبات المدرعة في الخدمة مع فنلندا، أرسلت فنلندا ما يقرب من نصف قواتها المدرعة إلى الحدود الروسية.
في الوقت الحالي، لا توجد بيانات رسمية من فنلندا بشأن إرسال معدات ثقيلة إلى الحدود الروسية، ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات الفنلندية تشبه بوضوح التصعيد العسكري، ما قد يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية وإرسال قواتها أيضا.
علم كرواتيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
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