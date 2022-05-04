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فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت التحقيق بالانتهاكات لمجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الروسي. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:10+0000
2022-05-04T13:10+0000
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وذكرت الدفاع الفلندية أن التحقيق في الخروقات الجوية فتح بعدما ازدادت خلال الشهر الأخير مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الفنلندية "يشتبه في قيام طائرة روسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي على الحدود الشرقية بين كيسالتي وباريكالا (بالقرب من كاريليا) وتم فتح تحقيق بالقضية".كما أبلغت الوزارة عن حالة مماثلة بشأن "طائرة حكومية روسية" في 8 أبريل/ نيسان في منطقة بورفو بخليج فنلندا. وفي 6 أبريل/ نيسان، أعلنت الشرطة الفنلندية أن أربع طائرات ركاب روسية دخلت المجال الجوي الفنلندي دون إذن بالقرب من مدينة لوفيزا في خليج فنلندا.وأصبحت السماء فوق خليج فنلندا مستخدمة بفاعلية للتواصل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينغراد بعد إغلاق المجال الجوي من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
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فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي

13:10 GMT 04.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)فنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت التحقيق بالانتهاكات لمجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الروسي.
وذكرت الدفاع الفلندية أن التحقيق في الخروقات الجوية فتح بعدما ازدادت خلال الشهر الأخير مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الفنلندية "يشتبه في قيام طائرة روسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي على الحدود الشرقية بين كيسالتي وباريكالا (بالقرب من كاريليا) وتم فتح تحقيق بالقضية".
كما أبلغت الوزارة عن حالة مماثلة بشأن "طائرة حكومية روسية" في 8 أبريل/ نيسان في منطقة بورفو بخليج فنلندا.
وفي 6 أبريل/ نيسان، أعلنت الشرطة الفنلندية أن أربع طائرات ركاب روسية دخلت المجال الجوي الفنلندي دون إذن بالقرب من مدينة لوفيزا في خليج فنلندا.
وأصبحت السماء فوق خليج فنلندا مستخدمة بفاعلية للتواصل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينغراد بعد إغلاق المجال الجوي من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
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