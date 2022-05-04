https://arabic.sputniknews.com/20220504/فنلندا-تفتح-تحقيقا-بخروقات-الطيران-المدني-الروسي-لمجالها-الجوي-1061844252.html
فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت التحقيق بالانتهاكات لمجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الروسي. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:10+0000
2022-05-04T13:10+0000
2022-05-04T13:10+0000
العالم
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وذكرت الدفاع الفلندية أن التحقيق في الخروقات الجوية فتح بعدما ازدادت خلال الشهر الأخير مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الفنلندية "يشتبه في قيام طائرة روسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي على الحدود الشرقية بين كيسالتي وباريكالا (بالقرب من كاريليا) وتم فتح تحقيق بالقضية".كما أبلغت الوزارة عن حالة مماثلة بشأن "طائرة حكومية روسية" في 8 أبريل/ نيسان في منطقة بورفو بخليج فنلندا. وفي 6 أبريل/ نيسان، أعلنت الشرطة الفنلندية أن أربع طائرات ركاب روسية دخلت المجال الجوي الفنلندي دون إذن بالقرب من مدينة لوفيزا في خليج فنلندا.وأصبحت السماء فوق خليج فنلندا مستخدمة بفاعلية للتواصل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينغراد بعد إغلاق المجال الجوي من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت التحقيق بالانتهاكات لمجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الروسي.
وذكرت الدفاع الفلندية أن التحقيق في الخروقات الجوية فتح بعدما ازدادت خلال الشهر الأخير مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الفنلندية "يشتبه في قيام طائرة روسية بانتهاك المجال الجوي الفنلندي على الحدود الشرقية بين كيسالتي وباريكالا (بالقرب من كاريليا) وتم فتح تحقيق بالقضية".
كما أبلغت الوزارة عن حالة مماثلة بشأن "طائرة حكومية روسية" في 8 أبريل/ نيسان في منطقة بورفو بخليج فنلندا.
وفي 6 أبريل/ نيسان، أعلنت الشرطة الفنلندية أن أربع طائرات ركاب روسية دخلت المجال الجوي الفنلندي دون إذن بالقرب من مدينة لوفيزا في خليج فنلندا.
وأصبحت السماء فوق خليج فنلندا مستخدمة بفاعلية للتواصل بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينغراد بعد إغلاق المجال الجوي من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.