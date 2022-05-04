https://arabic.sputniknews.com/20220504/قوات-الجيش-الأوكراني-تهرب-متخلية-عن-مدرعة-أمريكية-1061828774.html
قوات الجيش الأوكراني تهرب متخلية عن مدرعة أمريكية
قوات الجيش الأوكراني تهرب متخلية عن مدرعة أمريكية
تملك إحدى وحدات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، سيارة أمريكية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T05:23+0000
2022-05-04T05:23+0000
2022-05-04T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكانت هذه السيارة، وهي سيارة "هامفي" المدرعة للرعاية الطبية، ملكًا للقوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي ترعاه وتدعمه سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت إلى ملكية القوات الروسية بعدما تركتها القوات الأوكرانية في أحد مواقعها حين هربت منه لتفادي الاشتباك مع القوات الروسية المتقدمة.وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن السيارة الأمريكية التي غنمتها القوات الروسية من القوات الأوكرانية وهي من طراز "M-997A2"، تنتمي إلى الجيل الثاني من العربات المدرعة التي رأت النور في الفترة 1993 – 2005. وصُنعت كابينتها من الألومينيوم من أجل تقليل الوزن. وتتسع الكابينة لشخصين. وتُقدَّر قوة محرك سيارة "هامفي" الطبية المدرعة بـ160 قوة حصانية.وتهدف العملية التي تواصلها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014 عندما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انقلابا أدى إلى سيطرة العناصر النازية المتطرفة على المؤسسة الحاكمة الأوكرانية. كما أن الهدف منها مساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على طرد القوات الأوكرانية من أراضيهما.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات الجيش الأوكراني تهرب متخلية عن مدرعة أمريكية
تابعنا عبر
تملك إحدى وحدات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، سيارة أمريكية.
وكانت هذه السيارة، وهي سيارة "هامفي" المدرعة للرعاية الطبية، ملكًا للقوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي ترعاه وتدعمه سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت إلى ملكية القوات الروسية بعدما تركتها القوات الأوكرانية في أحد مواقعها حين هربت منه لتفادي الاشتباك مع القوات الروسية المتقدمة.
وأفادت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن السيارة الأمريكية التي غنمتها القوات الروسية من القوات الأوكرانية وهي من طراز "M-997A2"، تنتمي إلى الجيل الثاني من العربات المدرعة التي رأت النور في الفترة 1993 – 2005. وصُنعت كابينتها من الألومينيوم من أجل تقليل الوزن. وتتسع الكابينة لشخصين. وتُقدَّر قوة محرك سيارة "هامفي" الطبية المدرعة بـ160 قوة حصانية.
وتهدف العملية التي تواصلها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014 عندما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انقلابا أدى إلى سيطرة العناصر النازية المتطرفة على المؤسسة الحاكمة الأوكرانية. كما أن الهدف منها مساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين على طرد القوات الأوكرانية من أراضيهما.