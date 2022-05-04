عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/كوريا-الجنوبية-تبدأ-بتصنيع-رادارات-بعيدة-المدى-1061834302.html
كوريا الجنوبية تبدأ بتصنيع رادارات بعيدة المدى
كوريا الجنوبية تبدأ بتصنيع رادارات بعيدة المدى
أفادت إدارة برنامج اقتناء الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الجنوبية تتجه نحو إنتاج النموذج الأولي من الرادارات بعيدة المدى، محلية الصنع، خلال العام الجاري. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:43+0000
2022-05-04T08:43+0000
العالم
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047803559_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_7ab73bf8b6ca8381c07957207946bfc0.jpg
وبحسب الإدراة، تأتي هذه الخطوة وفق خطة مشروع تتضمن تحديث أنظمة الرادار واستبدال النماذج المستخدمة حاليا، مشيرة إلى أن المشروع تم إطلاقه في فبراير/شباط 2021، بقيمة 46.7 مليار وون (37 مليون دولار أمريكي)، بهدف تطوير أنظمة رادار متقدمة تستهدف مراقبة الطائرات الأجنبية التي تقترب من حدود البلاد.وأوضحت الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، أن التصميم التفصيلي للرادار جاهز، فيما تتضمن الخطة استكمال عملية تطوير الرادار في يناير/ كانون الثاني 2025، ومن ثم استبدال الأنظمة الحالية بالأنظمة الجديدة خلال عام 2027، وفقا لموقع "يونهاب".وأشادت الإدارة بقدرة الرادار الجديد التي تتفوق على قدرات الأنظمة الحالية بنسبة 20%.وكانت حكومة كوريا الجنوبية، قد دعت مؤخرا جارتها الشمالية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في ‏المنطقة، وذلك ردا على تهديد زعيمها، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات النووية لبلاده.‏
https://arabic.sputniknews.com/20220428/كوريا-الجنوبية-تحث-جارتها-الشمالية-على-وقف-تصعيد-التوترات-بشأن-تعهد-زعيمها-بتعزيز-الطاقة-النووية-1061709200.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047803559_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_092e4874b0c2bc2d7f4c8bfb2963c9b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تبدأ بتصنيع رادارات بعيدة المدى

08:43 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesتُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
تابعنا عبرTelegram
أفادت إدارة برنامج اقتناء الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الجنوبية تتجه نحو إنتاج النموذج الأولي من الرادارات بعيدة المدى، محلية الصنع، خلال العام الجاري.
وبحسب الإدراة، تأتي هذه الخطوة وفق خطة مشروع تتضمن تحديث أنظمة الرادار واستبدال النماذج المستخدمة حاليا، مشيرة إلى أن المشروع تم إطلاقه في فبراير/شباط 2021، بقيمة 46.7 مليار وون (37 مليون دولار أمريكي)، بهدف تطوير أنظمة رادار متقدمة تستهدف مراقبة الطائرات الأجنبية التي تقترب من حدود البلاد.
وأوضحت الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، أن التصميم التفصيلي للرادار جاهز، فيما تتضمن الخطة استكمال عملية تطوير الرادار في يناير/ كانون الثاني 2025، ومن ثم استبدال الأنظمة الحالية بالأنظمة الجديدة خلال عام 2027، وفقا لموقع "يونهاب".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على وقف تصعيد التوترات بشأن تعهد زعيمها بتعزيز الطاقة ‏النووية
28 أبريل, 14:44 GMT
وأشادت الإدارة بقدرة الرادار الجديد التي تتفوق على قدرات الأنظمة الحالية بنسبة 20%.
وكانت حكومة كوريا الجنوبية، قد دعت مؤخرا جارتها الشمالية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في ‏المنطقة، وذلك ردا على تهديد زعيمها، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات النووية لبلاده.‏
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала