https://arabic.sputniknews.com/20220504/كوريا-الجنوبية-مرحبا-بكم-في-أول-مدينة-عائمة-في-العالم-1061851982.html

كوريا الجنوبية.. مرحبا بكم في أول مدينة عائمة في العالم

كوريا الجنوبية.. مرحبا بكم في أول مدينة عائمة في العالم

كشفت كوريا الجنوبية عن صور مذهلة لأول مدينة عائمة في العالم، من المقرر أن يكون المشروع جاهزا بحلول عام 2025. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T17:05+0000

2022-05-04T17:05+0000

2022-05-04T17:05+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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قد تبدو فكرة المدينة العائمة كمفهوم، واحدا من أحدث أفلام الخيال العلمي، لكنها من المقرر أن تصبح حقيقة واقعة في بوسان في كوريا الجنوبية، حيث يقوم العلماء بدعم من الأمم المتحدة ببناء أول نموذج أولي لمدينة عائمة في العالم، بحسب "ديلي ميل".وتوضح الصور تصميم مشروع OCEANIX الذي أعلنت عنه كوريا الجنوبية العام الماضي، وكيف ستغطي المنصات المترابطة إجمالي 15.5 فدانًا، مع مساحة كافية لاستيعاب 12000 شخص، حيث تقدر تكلفة بناء المدينة العائمة بـ200 مليون دولار ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025.قال فيليب هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة OCEANIX: "نحن على الطريق الصحيح لتقديم OCEANIX Busan وإثبات أن البنية التحتية العائمة يمكن أن تخلق أرضًا جديدة للمدن الساحلية التي تبحث عن طرق مستدامة للتوسع في المحيط، مع التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر".ويهدف المشروع إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، والذين تتعرض مجتمعاتهم لخطر الانقراض وسط ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث بحسب OCEANIX، يعيش اثنان من كل خمسة أشخاص حول العالم على بعد 62 ميلاً (100 كيلومتر) من الساحل، حيث أجبرت الفيضانات ملايين الأشخاص على مغادرة منازلهم.وقالت شركة الهندسة المعمارية BIG-Bjarke Ingels Group، التي تعمل على المشروع: "سيكون الحي البحري المعياري في OCEANIX نموذجا أوليا لمدن مستدامة ومرنة".وستقام المدينة العائمة فوق بحيرة زرقاء خلابة، وسيتم تقسيم المدينة إلى أحياء مختلفة، في مبان منخفضة الارتفاع، إذ ستتم هيكلة جميع المباني في المدينة على ارتفاع أقل من سبعة طوابق لإنشاء مركز ثقل منخفض ومقاومة الرياح، وفقا لشركة OCEANIX.

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