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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/كييف-فقدنا-الاتصال-بالمسلحين-في-آزوفستال-1061842476.html
كييف: فقدنا الاتصال بالمسلحين في "آزوفستال"
كييف: فقدنا الاتصال بالمسلحين في "آزوفستال"
قال عمدة ماريوبول المعين من قبل نظام كييف، فاديم بويشينكو، إن الاتصال بالمسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" قد انقطع يوم الأربعاء. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:47+0000
2022-05-04T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بويشينكو على الهواء في قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، لقد "انقطع الاتصال، ولا يوجد تواصل لفهم ما يحدث، وسواء كانوا آمنين أم لا، بالأمس كنت على اتصال بهم".الجدير بالذكر، أن بويشينكو، المعين من قبل كييف، كان قد هرب من ماريوبول في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب النسخة الأوكرانية من صحيفة "Strana".وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد عدم حدوث هجوم على مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، موضحا أن تفاقم التوتر يحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار، وهذه المحاولات يتم قمعها على الفور.وقال بيسكوف: "صدر أمر علني من القائد الأعلى بإلغاء الهجوم، لذلك لا يوجد هجوم، لكن التوترات تحصل بسبب أن المسلحين يطلقون النار، وهذه المحاولات يتم قمعها بسرعة كبيرة".وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكرملين-لا-يوجد-هجوم-على-آزوفستال-والتوترات-تحدث-بسبب-إطلاق-المسلحين-للنار-1061839392.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

كييف: فقدنا الاتصال بالمسلحين في "آزوفستال"

12:47 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال عمدة ماريوبول المعين من قبل نظام كييف، فاديم بويشينكو، إن الاتصال بالمسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" قد انقطع يوم الأربعاء.
وقال بويشينكو على الهواء في قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، لقد "انقطع الاتصال، ولا يوجد تواصل لفهم ما يحدث، وسواء كانوا آمنين أم لا، بالأمس كنت على اتصال بهم".
الجدير بالذكر، أن بويشينكو، المعين من قبل كييف، كان قد هرب من ماريوبول في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب النسخة الأوكرانية من صحيفة "Strana".
وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد عدم حدوث هجوم على مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، موضحا أن تفاقم التوتر يحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار، وهذه المحاولات يتم قمعها على الفور.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
الكرملين: لا يوجد هجوم على "آزوفستال" والتوترات تحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار
11:18 GMT
وقال بيسكوف: "صدر أمر علني من القائد الأعلى بإلغاء الهجوم، لذلك لا يوجد هجوم، لكن التوترات تحصل بسبب أن المسلحين يطلقون النار، وهذه المحاولات يتم قمعها بسرعة كبيرة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع كتيبة "آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.

وأضاف أستافيف: "قام الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتدمير مواقع إطلاق النار هذه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
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