https://arabic.sputniknews.com/20220504/لافتات-أوكرانية-في-شوارع-سلوفاكيا-مرفقة-بشعار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1061843455.html
لافتات "أوكرانية" في شوارع سلوفاكيا مرفقة بشعار العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافتات "أوكرانية" في شوارع سلوفاكيا مرفقة بشعار العملية العسكرية الروسية الخاصة
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق وثق بكاميرا سيارته ما يحصل على أبرز طرقات بلده سلوفاكيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:59+0000
2022-05-04T12:59+0000
2022-05-04T13:17+0000
العالم
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وأظهر المقطع المنشور انتشار لافتات ولوحات إعلانية كبيرة على الطرقات في سلوفاكيا تحمل رسومات وأعلاما أوكرانية، وذلك دعما لها في مواجهة روسيا.ولاحظ السائق أن كل الإعلانات التي تم رفعها على هذه اللوحات تم إضافة حرف "Z" المتعلق بالجيش الروسي إليها، والذي أصبح شعارا رئيسيا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا بالأمر وتحاول ايجاد الفاعلين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
لافتات "أوكرانية" في شوارع سلوفاكيا مرفقة بشعار العملية العسكرية الروسية الخاصة
12:59 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق وثق بكاميرا سيارته ما يحصل على أبرز طرقات بلده سلوفاكيا.
وأظهر المقطع المنشور انتشار لافتات ولوحات إعلانية كبيرة على الطرقات في سلوفاكيا تحمل رسومات وأعلاما أوكرانية، وذلك دعما لها في مواجهة روسيا.
ولاحظ السائق أن كل الإعلانات التي تم رفعها على هذه اللوحات تم إضافة حرف "Z" المتعلق بالجيش الروسي إليها، والذي أصبح شعارا رئيسيا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا بالأمر وتحاول ايجاد الفاعلين.