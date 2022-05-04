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لماذا بدأت فنلندا بنقل نصف قواتها المدرعة إلى حدود روسيا؟
لماذا بدأت فنلندا بنقل نصف قواتها المدرعة إلى حدود روسيا؟
04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:24+0000
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لماذا بدأت فنلندا بنقل نصف قواتها المدرعة إلى حدود روسيا؟

11:24 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 04.05.2022)
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علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
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