https://arabic.sputniknews.com/20220504/لوكاشينكو-يوجه-رسالة-تهنئة-لنظيره-الإسرائيلي-بمناسبة-عيد-الاستقلال-1061834553.html
لوكاشينكو يوجه رسالة تهنئة لنظيره الإسرائيلي بمناسبة عيد الاستقلال
لوكاشينكو يوجه رسالة تهنئة لنظيره الإسرائيلي بمناسبة عيد الاستقلال
وجه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء رسالة تهنئة لنظيره الإسرائيلي، اسحاق هرتسوغ، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:51+0000
2022-05-04T08:51+0000
2022-05-04T08:51+0000
العالم
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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس لوكاشينكو لنظيره الإسرائيلي: "أصبح هذا التاريخ المهيب قبل 74 عامًا أهم نقطة انطلاق في التاريخ الحديث للشعب اليهودي ونحن فخورون بأن مواطنين من بيلاروسيا، بمن فيهم الرئيس الأول لإسرائيل، حاييم وايزمان، كانوا من خلفية بيلاروسية وساهموا بإنشاء وتطوير دولتكم".كما أشار لوكاشينكو إلى أن البيلاروسيين واليهود عاشوا جنبًا إلى جنب لعدة قرون، وساعدوا بعضهم البعض بقلب صادق حتى خلال أصعب الأزمات.وشدد الرئيس على أن "تقاليد الدعم المتبادل والانفتاح والصداقة لا تزال تشكل أساسا متينا للعلاقات بين بلدينا وأنا واثق من أن الحوار البناء في جميع مجالات التعاون سيستمر في المساهمة في رفاهية الشعوب".كما تمنى لرئيس إسرائيل الصحة والنجاح في عمله ولكل مواطني بلاده السعادة والسلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو يوجه رسالة تهنئة لنظيره الإسرائيلي بمناسبة عيد الاستقلال
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وجه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء رسالة تهنئة لنظيره الإسرائيلي، اسحاق هرتسوغ، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية
رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس لوكاشينكو لنظيره الإسرائيلي: "أصبح هذا التاريخ المهيب قبل 74 عامًا أهم نقطة انطلاق في التاريخ الحديث للشعب اليهودي ونحن فخورون بأن مواطنين من بيلاروسيا، بمن فيهم الرئيس الأول لإسرائيل، حاييم وايزمان، كانوا من خلفية بيلاروسية وساهموا بإنشاء وتطوير دولتكم".
كما أشار لوكاشينكو إلى أن البيلاروسيين واليهود عاشوا جنبًا إلى جنب لعدة قرون، وساعدوا بعضهم البعض بقلب صادق حتى خلال أصعب الأزمات.
وشدد الرئيس على أن "تقاليد الدعم المتبادل والانفتاح والصداقة لا تزال تشكل أساسا متينا للعلاقات بين بلدينا وأنا واثق من أن الحوار البناء في جميع مجالات التعاون سيستمر في المساهمة في رفاهية الشعوب".
كما تمنى لرئيس إسرائيل الصحة والنجاح في عمله ولكل مواطني بلاده السعادة والسلام.