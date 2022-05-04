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https://arabic.sputniknews.com/20220504/ماسك-تويتر-قد-يفرض-رسوما-على-المستخدمين-التجاريين-والحكوميين-1061827187.html
ماسك: تويتر قد يفرض رسوما على المستخدمين التجاريين والحكوميين
ماسك: تويتر قد يفرض رسوما على المستخدمين التجاريين والحكوميين
قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن منصة تويتر قت تفرض تكاليف للخدمة على المستخدمين التجاريين والحكوميين. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T01:27+0000
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تويتر
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماسك على تويتر يوم الثلاثاء: "سيكون تويتر دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، ولكن ربما تكون هناك تكلفة طفيفة للمستخدمين التجاريين/ الحكوميين".وقال ماسك أيضا، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه سيحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المساهمين من الناحية القانونية في تويتر.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الثلاثاء أن ماسك أخبر المستثمرين أنه يخطط لطرح تويتر كشركة مساهمة مرة أخرى بعد حوالي ثلاث سنوات.وفي الأسبوع الماضي، قال تويتر إنه وافق على الاستحواذ عليه من قبل ماسك في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لموافقة المساهمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/خطط-إيلون-ماسك-بشأن-تويتر-بعد-استحواذه-عليه-تسريح-الموظفين-والدفع-مقابل-التغريدات-1061739422.html
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ماسك: تويتر قد يفرض رسوما على المستخدمين التجاريين والحكوميين

01:27 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن منصة تويتر قت تفرض تكاليف للخدمة على المستخدمين التجاريين والحكوميين.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماسك على تويتر يوم الثلاثاء: "سيكون تويتر دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، ولكن ربما تكون هناك تكلفة طفيفة للمستخدمين التجاريين/ الحكوميين".
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وقال ماسك أيضا، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه سيحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المساهمين من الناحية القانونية في تويتر.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الثلاثاء أن ماسك أخبر المستثمرين أنه يخطط لطرح تويتر كشركة مساهمة مرة أخرى بعد حوالي ثلاث سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، قال تويتر إنه وافق على الاستحواذ عليه من قبل ماسك في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لموافقة المساهمين.
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