https://arabic.sputniknews.com/20220504/مجلس-الشيوخ-البيلاروسي-يصادق-على-اتفاق-مع-روسيا-بشأن-نقل-المواد-النووية-1061840925.html

مجلس الشيوخ البيلاروسي يصادق على اتفاق مع روسيا بشأن نقل المواد النووية

مجلس الشيوخ البيلاروسي يصادق على اتفاق مع روسيا بشأن نقل المواد النووية

وافق أعضاء مجلس الشيوخ البيلاروسي على التصديق على اتفاق مع روسيا في مجال نقل المواد النووية، وحمايتها والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بنقل هذه المواد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T11:51+0000

2022-05-04T11:51+0000

2022-05-04T11:51+0000

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ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، فقد تم النظر في مشروع قانون التصديق على الاتفاق بين حكومة بيلاروسيا وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال نقل المواد النووية.وصادق مجلس الشيوخ البيلاروسي على القانون خلال اجتماع الدورة الثامنة للمجلس، اليوم الأربعاء.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق يتم تحديدها في الجانب البيلاروسي من قبل وزارة الطاقة في بيلاروسيا، والجانب الروسي من قبل شركة الطاقة الذرية الحكومية "روسآتوم".وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي، والآن يجب أن يوقع رئيس الدولة على مشروع قانون التصديق.وينص الاتفاق أيضا على إجراءات نقل المسؤوليات عن توفير الحراسة والحماية للمركبات التي تحتوي على مجمعات الوقود، والوقود المشع إلى المفاعلات النووية والنفايات المشعة، ووصول الأشخاص المرخص لهم إلى السيارات.

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