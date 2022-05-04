https://arabic.sputniknews.com/20220504/محكمة-إيرانية-تؤيد-حكم-الإعدام-بحق-مواطن-يحمل-الجنسية-السويدية-متهم-بالتجسس-لصالح-الموساد-1061842095.html
محكمة إيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية السويدية متهم بالتجسس لصالح الموساد
محكمة إيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية السويدية متهم بالتجسس لصالح الموساد
أيدت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني، الذي يحمل الجنسية السويدية، أحمد رضا جلالي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:32+0000
2022-05-04T12:32+0000
2022-05-04T12:32+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "إيسنا" الطلابية: "المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الإيراني السويدي أحمد رضا جلال، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل"؛ لافتة إلى أن موعد تنفيذ الحكم في نهاية الشهر الجاري.وأوضحت الوكالة أن جلالي تورط بعلاقة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ لافتة إلى أن السلطات السويدية منحت الجنسية لجلالي، بعد إصدار حكم الإعدام، "للضغط على القضاء الإيراني".وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت جلالي، عام 2016، خلال زيارته إلى إيران لتقديمه محاضرات علميه؛ وحكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/محكمة-إيرانية-تقضي-بسجن-مواطن-فرنسي-8-سنوات-بتهمة-التجسس-1057158575.html
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العالم, السويد, إيران
محكمة إيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية السويدية متهم بالتجسس لصالح الموساد
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أيدت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني، الذي يحمل الجنسية السويدية، أحمد رضا جلالي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "إيسنا" الطلابية: "المحكمة العليا في إيران
أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الإيراني السويدي أحمد رضا جلال، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل"؛ لافتة إلى أن موعد تنفيذ الحكم في نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الوكالة أن جلالي تورط بعلاقة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ لافتة إلى أن السلطات السويدية منحت الجنسية لجلالي، بعد إصدار حكم الإعدام، "للضغط على القضاء الإيراني".
وكانت السلطات الإيرانية
اعتقلت جلالي، عام 2016، خلال زيارته إلى إيران لتقديمه محاضرات علميه؛ وحكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لإسرائيل.