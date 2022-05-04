https://arabic.sputniknews.com/20220504/مدفيديف-إعلان-الناتو-أنه-لم-يعد-مرتبطا-معنا-بأي-اتفاقات-يعني-احتمال-إرسال-أسلحة-نووية-إلى-دول-جديدة-1061850196.html
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:42+0000
2022-05-04T15:42+0000
2022-05-04T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "إن القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997 ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق. هذه وثيقة سياسية".وتابع: "اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية".وأشار مدفيديف إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، بل يقولون أن "الاتفاق لم يمت بعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/مدفيديف-غالبية-الشعب-الروسي-تؤيد-العملية-العسكرية-الخاصة-1060433372.html
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روسيا
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
15:42 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف.
وأضاف: "إن القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997 ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق. هذه وثيقة سياسية".
وتابع: "اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية".
وأشار مدفيديف إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، بل يقولون أن "الاتفاق لم يمت بعد".