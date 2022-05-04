عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مدفيديف-إعلان-الناتو-أنه-لم-يعد-مرتبطا-معنا-بأي-اتفاقات-يعني-احتمال-إرسال-أسلحة-نووية-إلى-دول-جديدة-1061850196.html
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:42+0000
2022-05-04T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446223_0:145:3124:1902_1920x0_80_0_0_4c1ebdb79fcd2a9f4bd822bccd4f1a59.jpg
وأضاف: "إن القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997 ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق. هذه وثيقة سياسية".وتابع: "اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية".وأشار مدفيديف إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، بل يقولون أن "الاتفاق لم يمت بعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/مدفيديف-غالبية-الشعب-الروسي-تؤيد-العملية-العسكرية-الخاصة-1060433372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446223_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_f3a1fabcf8ae8eab8bb5f99d0164a553.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة

15:42 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف.
وأضاف: "إن القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997 ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق. هذه وثيقة سياسية".
وتابع: "اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية".
وأشار مدفيديف إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، بل يقولون أن "الاتفاق لم يمت بعد".
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مدفيديف: غالبية الشعب الروسي تؤيد العملية العسكرية الخاصة
25 مارس, 06:20 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала