https://arabic.sputniknews.com/20220504/مروحية-تلتقط-صاروخا-فضائيا-في-تجربة-تعتبر-سابقة-تاريخية-فيديو-1061852711.html
مروحية تلتقط صاروخا فضائيا في تجربة تعتبر "سابقة تاريخية"... فيديو
مروحية تلتقط صاروخا فضائيا في تجربة تعتبر "سابقة تاريخية"... فيديو
نجحت شركة "Rocket Lab" المتخصصة بالفضاء والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، بتنفيذ عملية هي الأولى من نوعها، عن طريق التقاط صاروخ ضخم، في تجربة قد تفتح بابا... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T17:34+0000
2022-05-04T17:34+0000
2022-05-04T17:34+0000
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وانطلق الصاروخ من شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا ونجح بإرسال 34 قمرا صناعيا إلى المدار في صباح أمس الثلاثاء، وكان هذا الجزء الأول من المهمة، حيث تضمن الجزء الثاني محاولة التقاط الصاروخ المعزز في الهواء خلال مرحلة العودة إلى الأرض.وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، نفذ الصاروخ 4 مراحل، ليصل إلى الغلاف الجوي للأرض، وفتح مظلته وعاد باتجاه الأرض.يذكر أن تجربة عملية التقاط لصاروخ فضائي في الجو، كانت قد نفذت سابقا من قبل وكالة "ناسا" في عام 2004، لكنها فشلت، مما يجعل الحدث "سابقة تاريخية" بحسب المصادر.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/-صحن-فضائي-محطم-على-سطح-المريخ-أثار-الشكوك-والعلماء-يوضحون-فيديو-1061718827.html
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نادي الفيديو, العالم, مجتمع
مروحية تلتقط صاروخا فضائيا في تجربة تعتبر "سابقة تاريخية"... فيديو
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نجحت شركة "Rocket Lab" المتخصصة بالفضاء والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، بتنفيذ عملية هي الأولى من نوعها، عن طريق التقاط صاروخ ضخم، في تجربة قد تفتح بابا للكثير من الإجراءات المتعلقة باستعادة الصواريخ الفضائية بعد عودتها إلى الأرض وتخفيض التكاليف.
وانطلق الصاروخ من شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا ونجح بإرسال 34 قمرا صناعيا إلى المدار في صباح أمس الثلاثاء، وكان هذا الجزء الأول من المهمة، حيث تضمن الجزء الثاني محاولة التقاط الصاروخ المعزز في الهواء خلال مرحلة العودة إلى الأرض.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية
، نفذ الصاروخ 4 مراحل، ليصل إلى الغلاف الجوي للأرض، وفتح مظلته وعاد باتجاه الأرض.
ولكن بعد نجاح المروحية الثانية واصطياد الصاروخ وحمله لفترة وجيزة، أُجبر طاقم المروحية على تركه يذهب مرة أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة، وسقط في المحيط الهادئ حيث تم استعادته بواسطة قارب كان في انتظاره.
يذكر أن تجربة عملية التقاط لصاروخ فضائي في الجو، كانت قد نفذت سابقا من قبل وكالة "ناسا" في عام 2004، لكنها فشلت، مما يجعل الحدث "سابقة تاريخية" بحسب المصادر.