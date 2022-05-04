https://arabic.sputniknews.com/20220504/مصرع-20-شخصا-على-الأقل-في-انقلاب-حافلة-غربي-أوغندا-1061854894.html
مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة غربي أوغندا
مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة غربي أوغندا
قالت الشرطة الأوغندية، اليوم الأربعاء، إن 20 شخصا لقوا مصرعهم بعد انقلاب حافلة ركاب بمزرعة شاي قبالة طريق سريع في غربي البلاد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T19:11+0000
2022-05-04T19:11+0000
2022-05-04T19:11+0000
أوغندا
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وأضافت الشرطة أن سبعة على الأقل من ضحايا الحادث الذي وقع صباح الأربعاء هم من القاصرين، بحسب "أسوشيتد برس".وفيما كانت الحافلة متوجهة من مدينة فورت بورتال إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، لم ترد أنباء فورية عن سبب الحادث الذي يعد من أكثر الحوادث دموية في أوغندا في السنوات الأخيرة.وأظهرت صور من مكان الحادث تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي محاولات إنقاذ ناجين من حطام الحافلة.وتتكرر حوادث السيارات المميتة في أوغندا، حيث الطرق السريعة ضيقة وغالبا ما تتناثر فيها الحفر، وتشيع حوادث التصادم وجها لوجه بين السيارات والمركبات الثقيلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أوغندا
مصرع 20 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة غربي أوغندا
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قالت الشرطة الأوغندية، اليوم الأربعاء، إن 20 شخصا لقوا مصرعهم بعد انقلاب حافلة ركاب بمزرعة شاي قبالة طريق سريع في غربي البلاد.
وأضافت الشرطة أن سبعة على الأقل من ضحايا الحادث الذي وقع صباح الأربعاء هم من القاصرين، بحسب "أسوشيتد برس
".
وفيما كانت الحافلة متوجهة من مدينة فورت بورتال إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، لم ترد أنباء فورية عن سبب الحادث الذي يعد من أكثر الحوادث دموية في أوغندا في السنوات الأخيرة.
وأظهرت صور من مكان الحادث تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي محاولات إنقاذ ناجين من حطام الحافلة.
وتتكرر حوادث السيارات المميتة في أوغندا، حيث الطرق السريعة ضيقة وغالبا ما تتناثر فيها الحفر، وتشيع حوادث التصادم وجها لوجه بين السيارات والمركبات الثقيلة.