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https://arabic.sputniknews.com/20220504/مظاهر-الاحتفال-بعيد-الفطر-حول-العالم-1061833797.html
مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم
مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم "مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم" بعدسة مصورين من مختلف مدن العالم. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
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фото, رمضان, صور, وسائط متعددة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

09:51 GMT 04.05.2022
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم "مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم" بعدسة مصورين من مختلف مدن العالم.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير، روسيا 2 مايو 2022
 صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير، روسيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير، روسيا 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye صلاة عيد الفطر في بغداد، العراق 2 مايو 2022
 صلاة عيد الفطر في بغداد، العراق 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
صلاة عيد الفطر في بغداد، العراق 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Yasser al-Zayyat اليوم الأول من عيد الفطر، بالقرب من ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، الكويت 2 مايو 2022.
 اليوم الأول من عيد الفطر، بالقرب من ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، الكويت 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2022 / Yasser al-Zayyat
اليوم الأول من عيد الفطر، بالقرب من ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، الكويت 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Andri Saputraصلاة عيد الفطر في ماكاسار، إندونيسيا 2 مايو 2022.
صلاة عيد الفطر في ماكاسار، إندونيسيا 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2022 / Andri Saputra
صلاة عيد الفطر في ماكاسار، إندونيسيا 2 مايو 2022.
© AP Photo / Fareed Khanأخصائيو تجميل باكستانيون يرسمون أيدي العملاء بالحناء التقليدية استعدادًا لعطلة عيد الفطر القادمة، في صالون تجميل في كراتشي، باكستان 2 مايو 2022.
أخصائيو تجميل باكستانيون يرسمون أيدي العملاء بالحناء التقليدية استعدادًا لعطلة عيد الفطر القادمة، في صالون تجميل في كراتشي، باكستان 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Fareed Khan
أخصائيو تجميل باكستانيون يرسمون أيدي العملاء بالحناء التقليدية استعدادًا لعطلة عيد الفطر القادمة، في صالون تجميل في كراتشي، باكستان 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abed

صورة جوية التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين أثناء صلاة عيد الفطر في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 مايو 2022.

صورة جوية التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين أثناء صلاة عيد الفطر في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Mohammed Abed

صورة جوية التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين أثناء صلاة عيد الفطر في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 مايو 2022.

© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
عناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
© AP Photo / Hassan Ammarرجال يجمعون السجاد بعد أن أدى المصلون صلاة عيد الفطر خارج مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لبنان 2 مايو 2022.
رجال يجمعون السجاد بعد أن أدى المصلون صلاة عيد الفطر خارج مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لبنان 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Hassan Ammar
رجال يجمعون السجاد بعد أن أدى المصلون صلاة عيد الفطر خارج مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لبنان 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Muhammad FAROOQيحتفل المسلمون في غرب سيدني بعد صلاة عيد الفطر خارج مسجد ليكامبا في 2 مايو 2022
يحتفل المسلمون في غرب سيدني بعد صلاة عيد الفطر خارج مسجد ليكامبا في 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
9/15
© AFP 2022 / Muhammad FAROOQ
يحتفل المسلمون في غرب سيدني بعد صلاة عيد الفطر خارج مسجد ليكامبا في 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Armend Nimaniالمصلون خلال صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير في بريشتينا، كوسوفو 2 مايو 2022.
المصلون خلال صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير في بريشتينا، كوسوفو 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
10/15
© AFP 2022 / Armend Nimani
المصلون خلال صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير في بريشتينا، كوسوفو 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Jack Taylorنساء يلتقطن صورًا بعد صلاة الفجر في مؤسسة مسجد المركز الإسلامي في تايلاند خلال احتفالات عيد الفطر في بانكوك، 2 مايو 2022.
نساء يلتقطن صورًا بعد صلاة الفجر في مؤسسة مسجد المركز الإسلامي في تايلاند خلال احتفالات عيد الفطر في بانكوك، 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2022 / Jack Taylor
نساء يلتقطن صورًا بعد صلاة الفجر في مؤسسة مسجد المركز الإسلامي في تايلاند خلال احتفالات عيد الفطر في بانكوك، 2 مايو 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelالمسلمون أثناء صلاة اليوم الأول من عيد الفطر خارج مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في اسطنبول، تركيا 2 مايو 2022.
المسلمون أثناء صلاة اليوم الأول من عيد الفطر خارج مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في اسطنبول، تركيا 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Emrah Gurel
المسلمون أثناء صلاة اليوم الأول من عيد الفطر خارج مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في اسطنبول، تركيا 2 مايو 2022.
© AP Photo / Dita Alangkaraيشعل الفتيان قنابل الدخان أثناء احتفالهم عشية عيد الفطر في جاكرتا، إندونيسيا 1 مايو 2022.
يشعل الفتيان قنابل الدخان أثناء احتفالهم عشية عيد الفطر في جاكرتا، إندونيسيا 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Dita Alangkara
يشعل الفتيان قنابل الدخان أثناء احتفالهم عشية عيد الفطر في جاكرتا، إندونيسيا 1 مايو 2022.
© AP Photo / Vincent Thianمسلمون يرتدون كمامات يدخلون المسجد الوطني للصلاة في عيد الفطر، في كوالالمبور، ماليزيا 2 مايو 2022.
مسلمون يرتدون كمامات يدخلون المسجد الوطني للصلاة في عيد الفطر، في كوالالمبور، ماليزيا 2 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Vincent Thian
مسلمون يرتدون كمامات يدخلون المسجد الوطني للصلاة في عيد الفطر، في كوالالمبور، ماليزيا 2 مايو 2022.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورصلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022
صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022
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