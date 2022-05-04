مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير، روسيا 2 مايو 2022
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صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير، روسيا 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye صلاة عيد الفطر في بغداد، العراق 2 مايو 2022
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© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
صلاة عيد الفطر في بغداد، العراق 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Yasser al-Zayyat اليوم الأول من عيد الفطر، بالقرب من ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، الكويت 2 مايو 2022.
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© AFP 2022 / Yasser al-Zayyat
اليوم الأول من عيد الفطر، بالقرب من ملعب جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت، الكويت 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Andri Saputraصلاة عيد الفطر في ماكاسار، إندونيسيا 2 مايو 2022.
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© AFP 2022 / Andri Saputra
صلاة عيد الفطر في ماكاسار، إندونيسيا 2 مايو 2022.
© AP Photo / Fareed Khanأخصائيو تجميل باكستانيون يرسمون أيدي العملاء بالحناء التقليدية استعدادًا لعطلة عيد الفطر القادمة، في صالون تجميل في كراتشي، باكستان 2 مايو 2022.
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© AP Photo / Fareed Khan
أخصائيو تجميل باكستانيون يرسمون أيدي العملاء بالحناء التقليدية استعدادًا لعطلة عيد الفطر القادمة، في صالون تجميل في كراتشي، باكستان 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abed
صورة جوية التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين أثناء صلاة عيد الفطر في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 مايو 2022.
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
صورة جوية التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين أثناء صلاة عيد الفطر في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 مايو 2022.
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi
عناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
© AP Photo / Hassan Ammarرجال يجمعون السجاد بعد أن أدى المصلون صلاة عيد الفطر خارج مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لبنان 2 مايو 2022.
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© AP Photo / Hassan Ammar
رجال يجمعون السجاد بعد أن أدى المصلون صلاة عيد الفطر خارج مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لبنان 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Muhammad FAROOQيحتفل المسلمون في غرب سيدني بعد صلاة عيد الفطر خارج مسجد ليكامبا في 2 مايو 2022
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© AFP 2022 / Muhammad FAROOQ
يحتفل المسلمون في غرب سيدني بعد صلاة عيد الفطر خارج مسجد ليكامبا في 2 مايو 2022
© AFP 2022 / Armend Nimaniالمصلون خلال صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير في بريشتينا، كوسوفو 2 مايو 2022.
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© AFP 2022 / Armend Nimani
المصلون خلال صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير في بريشتينا، كوسوفو 2 مايو 2022.
© AFP 2022 / Jack Taylorنساء يلتقطن صورًا بعد صلاة الفجر في مؤسسة مسجد المركز الإسلامي في تايلاند خلال احتفالات عيد الفطر في بانكوك، 2 مايو 2022.
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© AFP 2022 / Jack Taylor
نساء يلتقطن صورًا بعد صلاة الفجر في مؤسسة مسجد المركز الإسلامي في تايلاند خلال احتفالات عيد الفطر في بانكوك، 2 مايو 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelالمسلمون أثناء صلاة اليوم الأول من عيد الفطر خارج مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في اسطنبول، تركيا 2 مايو 2022.
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© AP Photo / Emrah Gurel
المسلمون أثناء صلاة اليوم الأول من عيد الفطر خارج مسجد آيا صوفيا التاريخي الشهير في اسطنبول، تركيا 2 مايو 2022.
© AP Photo / Dita Alangkaraيشعل الفتيان قنابل الدخان أثناء احتفالهم عشية عيد الفطر في جاكرتا، إندونيسيا 1 مايو 2022.
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© AP Photo / Dita Alangkara
يشعل الفتيان قنابل الدخان أثناء احتفالهم عشية عيد الفطر في جاكرتا، إندونيسيا 1 مايو 2022.
© AP Photo / Vincent Thianمسلمون يرتدون كمامات يدخلون المسجد الوطني للصلاة في عيد الفطر، في كوالالمبور، ماليزيا 2 مايو 2022.
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© AP Photo / Vincent Thian
مسلمون يرتدون كمامات يدخلون المسجد الوطني للصلاة في عيد الفطر، في كوالالمبور، ماليزيا 2 مايو 2022.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورصلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022
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صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022