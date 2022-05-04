https://arabic.sputniknews.com/20220504/مقتل-10-جنود-بورونديين-في-هجوم-على-معسكر-للاتحاد-الأفريقي-بالصومال-1061851178.html
مقتل 10 جنود بورونديين في هجوم على معسكر للاتحاد الأفريقي بالصومال
مقتل 10 جنود بورونديين في هجوم على معسكر للاتحاد الأفريقي بالصومال
قتل 10 جنود بورونديين على الأقل في هجوم شنته حركة الشباب المتطرفة على معسكر لقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T16:27+0000
2022-05-04T16:27+0000
2022-05-04T16:31+0000
الصومال
بوروندي
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وذكر الجيش البوروندي، اليوم الأربعاء، أن هذه حصيلة أولية للاعتداء الذي استهدف معسكرا للاتحاد الأفريقي قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومترا شمال شرق مقديشو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وأعلنت هيئة أركان الجيش البوروندي في بيان سقوط 10 قتلى في صفوف الكتيبة البوروندية وفقد 5 وإصابة 25 آخرين.لكن مصدر عسكري بوروندي طلب عدم ذكر اسمه قال إن "الحصيلة الاولية هي 45 قتيلا أو مفقودا من بينهم قائد كتيبة"، وهو ما أكده مصدر ثان.لم تصدر السلطات الصومالية ولا الاتحاد الإفريقي حتى الآن حصيلة بضحايا الهجوم. واكتفى الطرفان في بيان بالتنديد بالهجوم الذي شن على موقع متقدم لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) يشرف عليه جنود بورونديون.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-7-عناصر-من-حركة-الشباب-في-عملية-أمنية-للجيش-الصومالي--1060799237.html
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الصومال, بوروندي
مقتل 10 جنود بورونديين في هجوم على معسكر للاتحاد الأفريقي بالصومال
16:27 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 16:31 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
قتل 10 جنود بورونديين على الأقل في هجوم شنته حركة الشباب المتطرفة على معسكر لقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وذكر الجيش البوروندي، اليوم الأربعاء، أن هذه حصيلة أولية للاعتداء الذي استهدف معسكرا للاتحاد الأفريقي
قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومترا شمال شرق مقديشو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأعلنت هيئة أركان الجيش البوروندي في بيان سقوط 10 قتلى في صفوف الكتيبة البوروندية وفقد 5 وإصابة 25 آخرين.
لكن مصدر عسكري بوروندي طلب عدم ذكر اسمه قال إن "الحصيلة الاولية هي 45 قتيلا أو مفقودا من بينهم قائد كتيبة"، وهو ما أكده مصدر ثان.
لم تصدر السلطات الصومالية ولا الاتحاد الإفريقي حتى الآن حصيلة بضحايا الهجوم. واكتفى الطرفان في بيان بالتنديد بالهجوم الذي شن على موقع متقدم لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) يشرف عليه جنود بورونديون.