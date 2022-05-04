https://arabic.sputniknews.com/20220504/نقطة-ضعف-خطيرة-كيف-تجند-إيران-جواسيس-لها-في-إسرائيل-1061842688.html

نقطة ضعف خطيرة... كيف تجند إيران جواسيس لها في إسرائيل؟

نقطة ضعف خطيرة... كيف تجند إيران جواسيس لها في إسرائيل؟

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن إيران حاولت مرات عديدة تجنيد مواطنين إسرائيليين للقيام بعمليات تجسس، وذلك عبر استغلال نقطة ضعف خطيرة في إسرائيل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T12:43+0000

2022-05-04T12:43+0000

2022-05-04T12:43+0000

إسرائيل

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102247/51/1022475135_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c466f6d524ae449364d8012530692894.jpg

وحسب صحيفة "هآرتس"، يبدو أن المخابرات الإيرانية قد حددت نقطة ضعف رئيسية لدى الجانب الإسرائيلي، وهي أن شبكة الإنترنت الإسرائيلية حرة جداً، وأن الإسرائيليين يسعدون بالدردشة مع أي شخص تقريباً عبر الإنترنت.ويقول عاموس هرئيل، الصحفي الإسرائيلي ومحلل الشؤون العسكرية في "هآرتس"، إن "الكثير من الإسرائيليين يدرك سريعا هوية محاورهم وينهون الاتصال في اللحظة التي يعرض عليهم فيها مقترح ملموس للقيام بشيءٍ ضار". وأضاف "لكن الإيرانيين يعتمدون على القلة التي تستمر في التواصل إما بسبب الحماقة أو الجشع. ويفتح استمرار الحوار الباب أمام التلاعب، وربما أمام تفعيل تجنيدهم في النهاية".وأكد أن "كل شيء يحدث بسرعة جداً على شبكة الإنترنت. ولا تكون بحاجة للقاء وجها لوجه حتى".ووفقا لـ"هآرتس" يستخدم عملاء المخابرات الإيرانية شبكة واسعة جدا على أمل أن يسقط فيها في النهاية شخص مفيد. وأوضحت أن المخابرات الإيرانية ترسل العروض إلى أعداد ضخمة من الإسرائيليين، وسيميل أحدهم للرد. ولا يكون الهدف في بادئ الأمر مدركا أنه/أنها سيعمل ضد بلده لصالح جهاز مخابرات أحد الأعداء.وكان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي قد أعلن يوم الاثنين إحباط محاولة إيرانية لاستغلال شبكة الإنترنت لتجنيد مواطنين إسرائيليين للقيام بعمليات تجسس.وأوضح أن الإيرانيين أنشأوا حسابات مزيفة على الإنترنت (أحدها كان لسيدة، وآخر كان لرجل)، وطلبوا من المستهدفين الإسرائيليين جمع المعلومات الاستخباراتية مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة.وأشار إلى أن الإيرانيين كانوا لا يعلمون أن حسابهم المزيف كان يتواصل مع حساب شخصي مزيف أيضاً يقف وراءه الشاباك، بحسب صحيفة "هآرتس".

https://arabic.sputniknews.com/20220502/إسرائيل-إيران-حاولت-تجنيد-عملاء-داخل-البلاد-للتجسس-والإيذاء-1061801439.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن