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هل السعال قادر على إنقاذ شخص من أزمة قلبية؟
هل السعال قادر على إنقاذ شخص من أزمة قلبية؟
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توهم الناس بأن السعال وأخذ نفس عميق يساعدان الشخص وربما ينقذانه إذا شعر بأعراض أزمة قلبية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:50+0000
2022-05-04T06:50+0000
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نقل موقع "العربية نت" عن الباحث والاختصاصي في جراحة القلب والصدر في لبنان، الدكتور بياترو خير، قوله إنه لا علاقة تربط بين السعال والأزمة القلبية ولا أدلة طبية على أنها قد تنقذ المصاب بنوبة قلبية.وأضاف أن "الأزمة القلبية قد تتسبب في الوفاة أو تلف عضلات القلب وخلاياه وهذه حالة طبية طارئة تتطلب التوجه بسرعة فائقة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".كما حذر من أن "لا شيء يمكن القيام به في المنزل والطريقة الفضلى تبقى بطلب مساعدة أي شخص لنقل المصاب إلى المستشفى عند شعوره بأعراض مثل ثقل على مستوى الصدر وضيق نفس مفاجئ وصداع مفاجئ وإعياء وفي بعض الأحيان وألم يمتد إلى الكتف والذراع والفك".وفي السياق، أكدت جمعية القلب البريطانية أن "لا دليل علمياً على أن السعال أو التقنية المعروفة بـ "Cough CPR" بالإنجليزية قد تكبح الأزمة القلبية.يشار إلى أن الأزمة القلبية تحدث عندما يكون تدفق الدم والأوكسجين إلى القلب مسدوداً ومن غير الممكن أن يساهم السعال الذي ينبع من الرئتين في إزالة هذا الانسداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأعراض-والعلامات-التحذيرية-كيف-تتجنب-التعرض-للسكتات-الدماغية-والأزمات-القلبية-1059702501.html
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منوعات, مجتمع, الصحة

هل السعال قادر على إنقاذ شخص من أزمة قلبية؟

06:50 GMT 04.05.2022
© Fotolia / Bits and Splitsمشاكل في القلب
مشاكل في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / Bits and Splits
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تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توهم الناس بأن السعال وأخذ نفس عميق يساعدان الشخص وربما ينقذانه إذا شعر بأعراض أزمة قلبية.
نقل موقع "العربية نت" عن الباحث والاختصاصي في جراحة القلب والصدر في لبنان، الدكتور بياترو خير، قوله إنه لا علاقة تربط بين السعال والأزمة القلبية ولا أدلة طبية على أنها قد تنقذ المصاب بنوبة قلبية.
وأضاف أن "الأزمة القلبية قد تتسبب في الوفاة أو تلف عضلات القلب وخلاياه وهذه حالة طبية طارئة تتطلب التوجه بسرعة فائقة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
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كما حذر من أن "لا شيء يمكن القيام به في المنزل والطريقة الفضلى تبقى بطلب مساعدة أي شخص لنقل المصاب إلى المستشفى عند شعوره بأعراض مثل ثقل على مستوى الصدر وضيق نفس مفاجئ وصداع مفاجئ وإعياء وفي بعض الأحيان وألم يمتد إلى الكتف والذراع والفك".
وفي السياق، أكدت جمعية القلب البريطانية أن "لا دليل علمياً على أن السعال أو التقنية المعروفة بـ "Cough CPR" بالإنجليزية قد تكبح الأزمة القلبية.
يشار إلى أن الأزمة القلبية تحدث عندما يكون تدفق الدم والأوكسجين إلى القلب مسدوداً ومن غير الممكن أن يساهم السعال الذي ينبع من الرئتين في إزالة هذا الانسداد.
ويحذر الأطباء والاختصاصيون بشدة من تلك المحاولات التي قد تؤخر تلقي العلاج وتودي بحياة المصاب.
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