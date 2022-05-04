https://arabic.sputniknews.com/20220504/هيئة-مكافحة-الاحتكار-الروسية-توصي-شركات-الفحم-باستخدام-المؤشرات-المحلية-بدلا-من-الأجنبية-1061844644.html

هيئة مكافحة الاحتكار الروسية توصي شركات الفحم باستخدام المؤشرات المحلية بدلا من الأجنبية

هيئة مكافحة الاحتكار الروسية توصي شركات الفحم باستخدام المؤشرات المحلية بدلا من الأجنبية

أوصت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية، اليوم الأربعاء، شركات الفحم الروسية بعدم ربط أسعار منتجاتها بأسعار الصرف الأجنبي واستخدام المؤشرات الروسية بدلاً من... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T13:39+0000

2022-05-04T13:39+0000

2022-05-04T13:39+0000

اقتصاد

روسيا

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وجاء في نص الرسالة "لقد أرسلت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية توصيات إلى أكبر الشركات المنتجة للفحم الحراري باتخاذ تدابير لمنع الزيادات غير المعقولة في الأسعار في السوق المحلية، بما في ذلك عدم استخدام مؤشرات الأسعار الأجنبية في التسعير".وتقترح الهيئة استخدام مؤشرات الأسعار الروسية، لأن تطبيق هذه الآلية يجعل التسعير شفافا، ويبني علاقات تعاقدية طويلة الأجل، ويضمن إمكانية التنبؤ بالأسعار كما يضمن تشبع السوق المحلية.جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ويحاول الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتمكن-من-حظر-واردات-الفحم-الروسي-حتى-أغسطس-1060952903.html

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اقتصاد, روسيا