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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/واشنطن-نريد-أن-نرى-وقف-إطلاق-نار-مطول-في-أوكرانيا-1061857869.html
واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا
واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إنه أمر جيد أن نرى شخص يستخدم ممرا إنسانيا، ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة أن ترى وقف... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:41+0000
2022-05-04T21:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "في كل مرة يتمكن فيها فرد من الاستفادة من الممر الإنساني أو الهدنة الإنسانية للوصول إلى بر الأمان، فهذا أمر جيد".وأضاف: "ما نريد أن نراه يحدث هو ممر إنساني طويل الأمد، ووصول إنساني طويل الأمد".يأتي تعليق برايس في الوقت الذي تم فيه إجلاء بعض المدنيين من مصنع "أزوفستال" للصلب في ماريوبول بينما لا تزال القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنشأة.ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-المرتزقة-والقوميين-في-أزوف-ستال-يطلبون-من-سلطات-كييف-السماح-لهم-بالاستسلام-1061278418.html
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أخبار أوكرانيا

واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا

21:41 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إنه أمر جيد أن نرى شخص يستخدم ممرا إنسانيا، ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة أن ترى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا..
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "في كل مرة يتمكن فيها فرد من الاستفادة من الممر الإنساني أو الهدنة الإنسانية للوصول إلى بر الأمان، فهذا أمر جيد".
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
16 أبريل, 22:00 GMT
وأضاف: "ما نريد أن نراه يحدث هو ممر إنساني طويل الأمد، ووصول إنساني طويل الأمد".
يأتي تعليق برايس في الوقت الذي تم فيه إجلاء بعض المدنيين من مصنع "أزوفستال" للصلب في ماريوبول بينما لا تزال القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنشأة.
ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.
وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:24 GMT
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