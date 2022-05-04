https://arabic.sputniknews.com/20220504/واشنطن-نريد-أن-نرى-وقف-إطلاق-نار-مطول-في-أوكرانيا-1061857869.html
واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا
واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إنه أمر جيد أن نرى شخص يستخدم ممرا إنسانيا، ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة أن ترى وقف... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:41+0000
2022-05-04T21:41+0000
2022-05-04T21:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "في كل مرة يتمكن فيها فرد من الاستفادة من الممر الإنساني أو الهدنة الإنسانية للوصول إلى بر الأمان، فهذا أمر جيد".وأضاف: "ما نريد أن نراه يحدث هو ممر إنساني طويل الأمد، ووصول إنساني طويل الأمد".يأتي تعليق برايس في الوقت الذي تم فيه إجلاء بعض المدنيين من مصنع "أزوفستال" للصلب في ماريوبول بينما لا تزال القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنشأة.ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-المرتزقة-والقوميين-في-أزوف-ستال-يطلبون-من-سلطات-كييف-السماح-لهم-بالاستسلام-1061278418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
واشنطن: نريد أن نرى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إنه أمر جيد أن نرى شخص يستخدم ممرا إنسانيا، ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة أن ترى وقف إطلاق نار مطول في أوكرانيا..
واشنطن - سبوتنيك
. وقال برايس للصحفيين: "في كل مرة يتمكن فيها فرد من الاستفادة من الممر الإنساني أو الهدنة الإنسانية للوصول إلى بر الأمان، فهذا أمر جيد".
وأضاف: "ما نريد أن نراه يحدث هو ممر إنساني طويل الأمد، ووصول إنساني طويل الأمد".
يأتي تعليق برايس في الوقت الذي تم فيه إجلاء بعض المدنيين من مصنع "أزوفستال
" للصلب في ماريوبول بينما لا تزال القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنشأة.
ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.
وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا