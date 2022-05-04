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وزيرة الخزانة الأمريكية: قطع أوروبا واردات النفط الروسي قد يرفع السعر العالمي
وزيرة الخزانة الأمريكية: قطع أوروبا واردات النفط الروسي قد يرفع السعر العالمي
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T16:49+0000
2022-05-04T16:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين، خلال حلقة نقاش افتراضية نظمتها بواسطة صحيفة وول ستريت جورنال: "نحتاج إلى أن نرى الظروف بالضبط، كيف سيتم تحقيق ذلك، لأنه قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية". "من الواضح أننا نريد العمل مع أوروبا للتأكد من أن لديهم إمدادات الطاقة اللازمة".وقالت يلين إن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على ما وصفته بمحاولات الدول الأخرى تخفيض قيمة عملاتها من أجل المزايا التجارية.وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "أنا أؤمن بالقيمة السوقية للدولار. عندما تتخذ الدول إجراءات تهدف إلى خفض عملاتها عن قصد للحصول على موقف غير عادل تجاه الولايات المتحدة، تكون الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على المحاولات الهادفة من الدول الأخرى لخفض قيمة عملاتها".يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/ثلاث-دول-في-الاتحاد-الأوروبي-تعارض-الحظر-المفروض-على-نقل-النفط-الروسي-1061849675.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة الخزانة الأمريكية

وزيرة الخزانة الأمريكية: قطع أوروبا واردات النفط الروسي قد يرفع السعر العالمي

16:49 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين، خلال حلقة نقاش افتراضية نظمتها بواسطة صحيفة وول ستريت جورنال: "نحتاج إلى أن نرى الظروف بالضبط، كيف سيتم تحقيق ذلك، لأنه قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية". "من الواضح أننا نريد العمل مع أوروبا للتأكد من أن لديهم إمدادات الطاقة اللازمة".

وقالت يلين إن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على ما وصفته بمحاولات الدول الأخرى تخفيض قيمة عملاتها من أجل المزايا التجارية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "أنا أؤمن بالقيمة السوقية للدولار. عندما تتخذ الدول إجراءات تهدف إلى خفض عملاتها عن قصد للحصول على موقف غير عادل تجاه الولايات المتحدة، تكون الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على المحاولات الهادفة من الدول الأخرى لخفض قيمة عملاتها".
يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تعارض الحظر المفروض على نقل النفط الروسي
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