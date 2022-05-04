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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الخارجية-المجري-يزور-تركيا-لإجراء-محادثات-بشأن-إمدادات-الطاقة--1061843711.html
وزير الخارجية المجري يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن إمدادات الطاقة
وزير الخارجية المجري يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن إمدادات الطاقة
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، بعد إصدار الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستوفر حظرا تدريجيا على واردات النفط الروسي، عن... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:04+0000
2022-05-04T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال زيجارتو: "الآن أنا ذاهب (من طشقند) إلى المنزل، لكنني سأتوقف في اسطنبول، حيث سأشارك في مفاوضات مهمة... هذا يتعلق أيضا بإمدادات الطاقة في المجر".في وقت سابق، قال ممثل الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، تعليقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد.أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة شاركت في معارك بوتشا وماريوبول.وأضافت دير لاين: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع بنوكا روسية من التعامل بنظام "سويفت" بما فيها "سبيربنك".وفي غضون تلك التصريحات، وصل الروبل الروسي لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 68.33 روبل، بعد أن كان 70.86 أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-خارجية-المجر-لن-ندعم-فرض-عقوبات-على-النفط-والغاز-الروسي-1061387690.html
https://arabic.sputniknews.com/20220504/السلطات-المجرية-ليست-مستعدة-للتخلي-عن-أمن-الطاقة-لتنفيذ-خطط-حظر-النفط-الروسي-1061836699.html
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روسيا

وزير الخارجية المجري يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن إمدادات الطاقة

13:04 GMT 04.05.2022
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Depositphotos / Alex1-3
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أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، بعد إصدار الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستوفر حظرا تدريجيا على واردات النفط الروسي، عن "مفاوضات مهمة" في إسطنبول حول موضوع إمدادات الطاقة، لكنه لم يحدد التاريخ.
وقال زيجارتو: "الآن أنا ذاهب (من طشقند) إلى المنزل، لكنني سأتوقف في اسطنبول، حيث سأشارك في مفاوضات مهمة... هذا يتعلق أيضا بإمدادات الطاقة في المجر".
في وقت سابق، قال ممثل الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، تعليقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة شاركت في معارك بوتشا وماريوبول.
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
وزير خارجية المجر: "لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي"
19 أبريل, 19:06 GMT
وأضافت دير لاين: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع بنوكا روسية من التعامل بنظام "سويفت" بما فيها "سبيربنك".
وفي غضون تلك التصريحات، وصل الروبل الروسي لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 68.33 روبل، بعد أن كان 70.86 أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
09:59 GMT
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:30 GMT
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