https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الداخلية-الإيراني-حرب-الأعداء-ضد-الجمهورية-الإسلامية-تستهدف-الهوية-1061858183.html
وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية
وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية
قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الحرب التي يشنها الأعداء ضد بلاده في إطار اقتصادي إنما هي حرب على الهویة وتتجاوز معادلات القوة. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:49+0000
2022-05-04T21:49+0000
2022-05-04T21:49+0000
أخبار إيران
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جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال البلاد اليوم الاربعاء خلال ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، بحسب وكالة "فارس".وقال وحيدي إن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية الإسلامية لبلاده، مؤكدا أنه عنصرا هاما في غزو الدول.وأضاف الوزير الإيراني أن: "عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب".ودعا المسؤولين الاقتصاديين في بلاده إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، مؤكدا أن "العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-اتخاذ-خطوات-جادة-نحو-مبادرة-سياسية-1061823040.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية
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قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الحرب التي يشنها الأعداء ضد بلاده في إطار اقتصادي إنما هي حرب على الهویة وتتجاوز معادلات القوة.
جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال البلاد اليوم الاربعاء خلال ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، بحسب وكالة "فارس"
.
وقال وحيدي إن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية الإسلامية لبلاده، مؤكدا أنه عنصرا هاما في غزو الدول.
وأضاف الوزير الإيراني أن: "عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب".
ودعا المسؤولين الاقتصاديين في بلاده إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، مؤكدا أن "العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية".