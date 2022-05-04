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وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية
وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية
قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الحرب التي يشنها الأعداء ضد بلاده في إطار اقتصادي إنما هي حرب على الهویة وتتجاوز معادلات القوة. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:49+0000
2022-05-04T21:49+0000
أخبار إيران
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جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال البلاد اليوم الاربعاء خلال ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، بحسب وكالة "فارس".وقال وحيدي إن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية الإسلامية لبلاده، مؤكدا أنه عنصرا هاما في غزو الدول.وأضاف الوزير الإيراني أن: "عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب".ودعا المسؤولين الاقتصاديين في بلاده إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، مؤكدا أن "العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية".
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أخبار إيران

وزير الداخلية الإيراني: حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية تستهدف الهوية

21:49 GMT 04.05.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الحرب التي يشنها الأعداء ضد بلاده في إطار اقتصادي إنما هي حرب على الهویة وتتجاوز معادلات القوة.
جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال البلاد اليوم الاربعاء خلال ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، بحسب وكالة "فارس".
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أمس, 17:40 GMT
وقال وحيدي إن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية الإسلامية لبلاده، مؤكدا أنه عنصرا هاما في غزو الدول.
وأضاف الوزير الإيراني أن: "عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب".
ودعا المسؤولين الاقتصاديين في بلاده إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، مؤكدا أن "العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية".
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