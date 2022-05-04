عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول جاليك، اليوم الأربعاء، إن حظر واردات النفط الروسية سيكون "مدمرا" لاقتصاد أوروبا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T17:45+0000
2022-05-04T17:45+0000
اقتصاد
أخبار النفط الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الوزير السلوفاكي لمجلة بوليتكو، اليوم الأربعاء، حول إمكانية فرض الحظر: "سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبي"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا.قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-3-دول-أوروبية-تسحب-حق-النقض-ضد-حظر-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1061793024.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1780faeee834ab8b44651f722d2e7d32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار النفط الروسي

وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا

17:45 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول جاليك، اليوم الأربعاء، إن حظر واردات النفط الروسية سيكون "مدمرا" لاقتصاد أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الوزير السلوفاكي لمجلة بوليتكو، اليوم الأربعاء، حول إمكانية فرض الحظر: "سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبي"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.
يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
إعلام: 3 دول أوروبية تسحب حق النقض ضد حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
2 مايو, 09:14 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала