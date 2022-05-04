https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول جاليك، اليوم الأربعاء، إن حظر واردات النفط الروسية سيكون "مدمرا" لاقتصاد أوروبا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T17:45+0000
2022-05-04T17:45+0000
2022-05-04T17:45+0000
اقتصاد
أخبار النفط الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح الوزير السلوفاكي لمجلة بوليتكو، اليوم الأربعاء، حول إمكانية فرض الحظر: "سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبي"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا.قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-3-دول-أوروبية-تسحب-حق-النقض-ضد-حظر-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1061793024.html
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اقتصاد, أخبار النفط الروسي
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
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قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول جاليك، اليوم الأربعاء، إن حظر واردات النفط الروسية سيكون "مدمرا" لاقتصاد أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الوزير السلوفاكي لمجلة بوليتكو، اليوم الأربعاء، حول إمكانية فرض الحظر: "سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبي"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية
قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.
يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي
خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.