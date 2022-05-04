https://arabic.sputniknews.com/20220504/وسط-دعوات-المستوطنين-لاقتحام-الأقصى-هل-تشهد-احتفالات-إسرائيل-غدا-مواجهات-مع-الفلسطينيين؟-1061851678.html

وسط دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى.. هل تشهد احتفالات إسرائيل غدا مواجهات مع الفلسطينيين؟

وسط دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى.. هل تشهد احتفالات إسرائيل غدا مواجهات مع الفلسطينيين؟

وسط تهديد المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وإجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية والقطاع، يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T16:51+0000

2022-05-04T16:51+0000

2022-05-04T16:51+0000

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تقارير سبوتنيك

حركة حماس

إسرائيل

نفتالي بينيت

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، فرض الإغلاق الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خلال الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يسمى بـ"قتلى معارك إسرائيل" و"يوم الاستقلال".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الإغلاق بدأ عصر الثلاثاء الذي صادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى عصر الجمعة 6 مايو/ أيار الجاري".وحذرت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي، من السماح للمستوطنين باقتحام الحرم القدسي الشريف غدًا الخميس. وقالت حركة حماس إن "سماح سلطات الاحتلال لقطعان مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس؛ هو لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه".وحذرت حركة الجهاد الإسلامي، من تداعيات الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى، محملة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع. واعتبرت في بيان، أن هذه الدعوات تشكل حرباً على الشعب الفلسطيني وعلى مقدساته، مشددة على أنها لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والمقدسات مهمًا كان الثمن.تصعيد ميداني خطيرواعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن مخطط اقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس من قبل المستوطنين هو "حرب دينية وتصعيد ميداني خطير" خصوصا وأن المقدسيين والفلسطينيين "لن يسمحوا أبدا بهذا الاقتحام العدواني لمسجدهم الذي له مكانة كبيرة جدا في الوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي بشكل عام".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الاقتحام المزمع تنفيذه غدا بمناسبة ما يعرف بقيام دولة إسرائيل هو اقتحام مخطط له من أعلى المستويات السياسية لدى الاحتلال، وخصوصا من قبل التحالف الحكومي الذي يمثله نفتالي بينيت رئيس الحكومة، فهذه الحكومة هي حكومة متطرفة وترعى التطرف وتقوم بتمرير مسرحية قوامها توزيع الأدوار بينها وبين مجموعات المتطرفين.وتابع الأيوبي: "حكومة بينيت تأمن لهم الحماية والتمويل والحملات الإعلامية بل أن قيادات وازنة إسرائيلية تشارك في هذه الاقتحامات وما منع رفع آذان العشاء في المسجد الأقصى أمس لتوفير الإجراءات الأمنية لدخول بينيت حائط البراق إلا دليل على أن حكومة الاحتلال الحالية تبحث عن تصعيد وتأجيج الموقف لتحقيق مصالح انتخابية خاصة بها".واعتبر أن هذه الاقتحامات تمثل اعتداءً على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتتعارض مع التزامات كيان إسرائيل في اتفاق وادي عربة الذي ينص على أنها تلتزم بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ولا يحق لها القيام بأي إجراء من شأنه تقويض هذه الوصاية.وأكد الأيوبي أن الشعب الفلسطيني لن يسكت حيال هذا الاقتحام وسيدافع عن المسجد الأقصى ومكانته الدينية وعلى حكومة بينيت تحمل المسؤولية عن تداعيات هذا الاقتحام الذي يثبت بأنه لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي لنصنع معه كفلسطينيين السلام الدائم.رد حاسمبدوره، اعتبر مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة في الآونة الأخيرة لم تتوقف ميدانيا ولقد وصلت لغة التهديد والوعيد المتبادلين فيها إلى مراحل حساسة لن يكون من السهل القفز عنها دون حدوث تدخل دولي كبير؛ وإلا فانفجار هذه المواجهة بكافة أشكالها قد يحدث في أي لحظة كردة فعل على ما قد يحدث في هذا الميدان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أجمعت كل المواقف الفلسطينية الرسمية والتي كان أكثرها وضوحا وصراحة ما جاء على لسان السنوار قائد حماس في غزة على أن مواصلة المساس بالمسجد الأقصى بشكل خاص والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية بشكل عام من قبل إسرائيل سيعني انفجار الموقف بشكل مختلف وبأبعاد تم تحذير الجميع من الوقوع في مخاطرها التي لن يحمد عقباها.ويرى أبوكرش أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتواصل؛ وسياسات إسرائيل الساعية لتحييد غزة وفصلها عن عمقها الفلسطيني من خلال استخدام مجموعة من أوراق الضغط على واقعها الإنساني الصعب أيضا لم تتوقف؛ الأمر الذي يقاومه الفلسطينيون بكافة الأشكال بكل تضحية وفداء مؤكدين بذلك على أن ما قبل معركة "سيف القدس" لن يكون كما قبلها مهما كان الثمن المدفوع من أجل استرداد حقوقنا الفلسطينية المسلوبة ونيل حريتنا.و"سيف القدس" هو الاسم الذي أطلقته "حماس" على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في مايو/آيار 2021 (تسميها إسرائيل "حارس الأسوار") والتي اندلعت على خلفية توترات في المسجد الأقصى ومدينة القدس، واستمرت 11 يوما وانتهت بوساطة مصرية.وقال أبوكرش إنه في حال أقدمت إسرائيل غداً على اقتحام المسجد الأقصى فهي بذلك تعلن عن تفجير الموقف بشكل كبير؛ لأن الرد الفلسطيني كما أتوقع على حدوث مثل هذه الجريمة "سيكون حاسما في الوقت والزمان المناسبين".ودعت جماعات يهودية إلى رفع الأعلام الإسرائيلية، وغناء النشيد الإسرائيلي غدًا الخميس، في المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.وأمس الثلاثاء، قالت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، إنها ستسمح لليهود بـ "زيارة" الحرم القدسي، اعتبارا من يوم الخميس (غدا)، على ما نقلت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية.وكانت إسرائيل وعلى خلفية توترات شهدتها مدينة القدس، قد علقت اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بعد أيام من مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين تحصنوا داخل المسجد.

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