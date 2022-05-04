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https://arabic.sputniknews.com/20220504/وفاة-أول-رئيس-لجمهورية-بيلاروسيا-المستقلة-1061830596.html
وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة
وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا عن وفاة الرئيس السابق والأول لجمهورية بيلاروسيا المستقلة، ستانيسلاف شوشكيفيتش، عن عمر ناهر 88 عاما في بلاده. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:20+0000
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وقالت أرملة الرئيس السابق شوشكيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "توفي يوم 3 مايو/ أيار الساعة 23:35، حيث تعرض لزيادة في ضغط الدم"، مشيرة إلى أن تداعيات انتقال فيروس كورونا أدت إلى وفاته.وأضافت أرملة شوشكيفيتش قائلة إن "الأسرة لم تقرر بعد موعد ومكان الوداع والدفن".يذكر أن في نهاية أبريل/نيسان الماضي دخل السياسي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.وولد ستانيسلاف شوشكيفيتش عام 1934 في مدينة مينسك وتخرج من كلية الفيزياء والرياضيات وانخرط في العمل العلمي.وفي عام 1991، ترأس المجلس الأعلى لبيلاروسيا وأصبح الرئيس الأول لجمهورية بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
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وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة

07:20 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkinستانيسلاف شوشكيفيتش، أول رئيس لدولة بيلاروسيا المستقلة بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي
ستانيسلاف شوشكيفيتش، أول رئيس لدولة بيلاروسيا المستقلة بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا عن وفاة الرئيس السابق والأول لجمهورية بيلاروسيا المستقلة، ستانيسلاف شوشكيفيتش، عن عمر ناهر 88 عاما في بلاده.
وقالت أرملة الرئيس السابق شوشكيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "توفي يوم 3 مايو/ أيار الساعة 23:35، حيث تعرض لزيادة في ضغط الدم"، مشيرة إلى أن تداعيات انتقال فيروس كورونا أدت إلى وفاته.
وأضافت أرملة شوشكيفيتش قائلة إن "الأسرة لم تقرر بعد موعد ومكان الوداع والدفن".
يذكر أن في نهاية أبريل/نيسان الماضي دخل السياسي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.
وولد ستانيسلاف شوشكيفيتش عام 1934 في مدينة مينسك وتخرج من كلية الفيزياء والرياضيات وانخرط في العمل العلمي.
وفي عام 1991، ترأس المجلس الأعلى لبيلاروسيا وأصبح الرئيس الأول لجمهورية بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
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