https://arabic.sputniknews.com/20220504/وفاة-أول-رئيس-لجمهورية-بيلاروسيا-المستقلة-1061830596.html
وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة
وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا عن وفاة الرئيس السابق والأول لجمهورية بيلاروسيا المستقلة، ستانيسلاف شوشكيفيتش، عن عمر ناهر 88 عاما في بلاده. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:20+0000
2022-05-04T07:20+0000
2022-05-04T07:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061829746_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_e9f2437f87c35bd276b32bdac9aaecad.jpg
وقالت أرملة الرئيس السابق شوشكيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "توفي يوم 3 مايو/ أيار الساعة 23:35، حيث تعرض لزيادة في ضغط الدم"، مشيرة إلى أن تداعيات انتقال فيروس كورونا أدت إلى وفاته.وأضافت أرملة شوشكيفيتش قائلة إن "الأسرة لم تقرر بعد موعد ومكان الوداع والدفن".يذكر أن في نهاية أبريل/نيسان الماضي دخل السياسي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.وولد ستانيسلاف شوشكيفيتش عام 1934 في مدينة مينسك وتخرج من كلية الفيزياء والرياضيات وانخرط في العمل العلمي.وفي عام 1991، ترأس المجلس الأعلى لبيلاروسيا وأصبح الرئيس الأول لجمهورية بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061829746_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5ca586ba0626d74699ae3bfcc35c9a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وفاة أول رئيس لجمهورية بيلاروسيا المستقلة
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا عن وفاة الرئيس السابق والأول لجمهورية بيلاروسيا المستقلة، ستانيسلاف شوشكيفيتش، عن عمر ناهر 88 عاما في بلاده.
وقالت أرملة الرئيس السابق شوشكيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "توفي يوم 3 مايو/ أيار الساعة 23:35، حيث تعرض لزيادة في ضغط الدم"، مشيرة إلى أن تداعيات انتقال فيروس كورونا أدت إلى وفاته.
وأضافت أرملة شوشكيفيتش قائلة إن "الأسرة لم تقرر بعد موعد ومكان الوداع والدفن".
يذكر أن في نهاية أبريل/نيسان الماضي دخل السياسي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.
وولد ستانيسلاف شوشكيفيتش عام 1934 في مدينة مينسك وتخرج من كلية الفيزياء والرياضيات وانخرط في العمل العلمي.
وفي عام 1991، ترأس المجلس الأعلى لبيلاروسيا وأصبح الرئيس الأول لجمهورية بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.