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https://arabic.sputniknews.com/20220504/وفد-من-حماس-يصل-إلى-موسكو--1061838001.html
وفد من "حماس" يصل إلى موسكو
وفد من "حماس" يصل إلى موسكو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، أن وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية، كانت قد وصل الليلة الماضية إلى العاصمة الروسية موسكو. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:32+0000
2022-05-04T10:32+0000
العالم
موسكو
حركة حماس
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وبحسب الوكالة، فإن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية والتي تتضمن آخر التطورات التي تشهدها مدينة القدس بشكل خاص والساحة الفلسطينية بشكل عام، إضافة إلى العلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.ويضم وفد "حماس" موسى أبو مرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو.وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكليهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار. وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".وكانت وزارة الخارجية قد قالت في بيان إن جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الحالي (في الأراضي الفلسطينية)، يقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتهربان بذريعة الأحداث في أوكرانيا، من المشاركة في أنشطة "الرباعية" الدولية للوسطاء وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لمرافقة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وتدخل فيها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/ميدفيديف-توسع-الناتو-ليس-مجرد-كلام-روسيا-الغرب-يتهرب-من-تسوية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1061417408.html
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العالم, موسكو, حركة حماس

وفد من "حماس" يصل إلى موسكو

10:32 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، أن وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية، كانت قد وصل الليلة الماضية إلى العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب الوكالة، فإن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية والتي تتضمن آخر التطورات التي تشهدها مدينة القدس بشكل خاص والساحة الفلسطينية بشكل عام، إضافة إلى العلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.
ويضم وفد "حماس" موسى أبو مرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو.
20~4 Sputnik World - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل بعد أن قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أودولف هتلر، متشابهين لأن لكليهما أصول يهودية، ما دفع الخارجية الإسرائيلية، إلى استدعاء السفير الروسي لديها، من أجل جلسة توضيح، مطالبة موسكو بالاعتذار. وردت وزارة الخارجية الروسية، على هذه المطالبات بقولها: "لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".
وكانت وزارة الخارجية قد قالت في بيان إن جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الحالي (في الأراضي الفلسطينية)، يقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتهربان بذريعة الأحداث في أوكرانيا، من المشاركة في أنشطة "الرباعية" الدولية للوسطاء وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لمرافقة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وتدخل فيها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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