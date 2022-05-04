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https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالات-فرنسا-تعيش-أزمة-قوارير-نبيذ-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز---1061846430.html
وكالات: فرنسا تعيش أزمة قوارير نبيذ بسبب ارتفاع أسعار الغاز
وكالات: فرنسا تعيش أزمة قوارير نبيذ بسبب ارتفاع أسعار الغاز
كشفت تقارير إعلامية فرنسية ما يمكن وصفة بحدوث أزمة قوارير نبيذ في البلاد، على خلفية ارتفاع تكلفة صناعة الزجاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز على خلفية العقوبات... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T14:28+0000
2022-05-04T14:28+0000
العالم
تحسن اقتصاد
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وأشارت التقارير إلى أن صانعي النبيذ في فرنسا يخشون نقص حادا في القوارير الزجاجية الخاصة بتعبئة النبيذ مع ارتفاع الأسعار في البلاد.وبحسب تقرير نشر في تلفزيون "BFMTV"، فقد تعافى قطاع صناعة النبيذ في فرنسا بعد الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19. ومع ذلك، يخشى صانعو النبيذ أن يتباطأ اتجاه التعافي هذا بسبب النقص المحتمل في الزجاجات.ونوهت التقارير إلى أنه، قد لوحظ، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حدوث ارتفاعات في أسعار الغاز المستخدم في أفران تصنيع الزجاج لتسخين الرمال إلى درجة حرارة تزيد على 1300 درجة.بالإضافة إلى الأحداث الأوكرانية، فقد تأثر هذا القطاع بإضراب سائقي الشاحنات في إسبانيا في مارس/ آذار الماضي، حيث تستورد فرنسا الزجاج من إسبانيا، ما أدى إلى تعطل عمل مصانع الزجاج.وفقًا لرئيس جمعية صناع النبيذ في فرنسا، جويل بوي، فقد ارتفع متوسط ​​سعر الزجاجات بنسبة 30-40%، وسيزداد هذا الاتجاه حدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html
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العالم, تحسن اقتصاد

وكالات: فرنسا تعيش أزمة قوارير نبيذ بسبب ارتفاع أسعار الغاز

14:28 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Sergei Malgavkoنبيذ
نبيذ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Sergei Malgavko
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية ما يمكن وصفة بحدوث أزمة قوارير نبيذ في البلاد، على خلفية ارتفاع تكلفة صناعة الزجاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
وأشارت التقارير إلى أن صانعي النبيذ في فرنسا يخشون نقص حادا في القوارير الزجاجية الخاصة بتعبئة النبيذ مع ارتفاع الأسعار في البلاد.
وبحسب تقرير نشر في تلفزيون "BFMTV"، فقد تعافى قطاع صناعة النبيذ في فرنسا بعد الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19. ومع ذلك، يخشى صانعو النبيذ أن يتباطأ اتجاه التعافي هذا بسبب النقص المحتمل في الزجاجات.
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وكالة: المخابرات المركزية الأمريكية تستخدم "إنستغرام" و"في بي إن" من أجل التجسس على روسيا
13:48 GMT
ونوهت التقارير إلى أنه، قد لوحظ، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حدوث ارتفاعات في أسعار الغاز المستخدم في أفران تصنيع الزجاج لتسخين الرمال إلى درجة حرارة تزيد على 1300 درجة.

ونوه التقرير إلى أن هذه الارتفاعات تشمل من 75 إلى 80% من نسبة استهلاك الطاقة في صناعة الزجاج، وهي آخذة في الارتفاع.

بالإضافة إلى الأحداث الأوكرانية، فقد تأثر هذا القطاع بإضراب سائقي الشاحنات في إسبانيا في مارس/ آذار الماضي، حيث تستورد فرنسا الزجاج من إسبانيا، ما أدى إلى تعطل عمل مصانع الزجاج.

وتسببت مجموعة العوامل هذه بزيادة حادة جدا في أسعار المواد الخام الخاصة بتصنيع الزجاج. وبسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، يواجه صانعو النبيذ زيادة كبيرة في سعر الزجاج.

وفقًا لرئيس جمعية صناع النبيذ في فرنسا، جويل بوي، فقد ارتفع متوسط ​​سعر الزجاجات بنسبة 30-40%، وسيزداد هذا الاتجاه حدة.
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