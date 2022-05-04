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غواصة روسية تطلق صواريخ من البحر الأسود نحو أهداف عسكرية أوكرانية... فيديو
غواصة روسية تطلق صواريخ من البحر الأسود نحو أهداف عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود، بإطلاق صاروخين استهدفا مناطق عسكرية في أوكرانيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T20:56+0000
2022-05-04T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد انطلاق صواريخ عالية الدقة من الغواصة الروسية من قلب مياه البحر الأسود.وأطلقت الغواصة صواريخ كالبير الروسية باتجاه أهداف عسكرية محددة على الأراضي أوكرانية.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري". وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html
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رصد عسكري, روسيا

غواصة روسية تطلق صواريخ من البحر الأسود نحو أهداف عسكرية أوكرانية... فيديو

20:56 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورغواصة نووية استراتيجية روسية
غواصة نووية استراتيجية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود، بإطلاق صاروخين استهدفا مناطق عسكرية في أوكرانيا.
وتظهر المشاهد انطلاق صواريخ عالية الدقة من الغواصة الروسية من قلب مياه البحر الأسود.
وأطلقت الغواصة صواريخ كالبير الروسية باتجاه أهداف عسكرية محددة على الأراضي أوكرانية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، تدمير مستودعات للذخيرة وتمركزات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 6 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وكالة: المخابرات المركزية الأمريكية تستخدم "إنستغرام" و"في بي إن" من أجل التجسس على روسيا
13:48 GMT
وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".
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