https://arabic.sputniknews.com/20220504/-غواصة-روسية-تطلق-صواريخ-من-البحر-الأسود-نحو-أهداف-عسكرية-أوكرانية-فيديو--1061857072.html

غواصة روسية تطلق صواريخ من البحر الأسود نحو أهداف عسكرية أوكرانية... فيديو

غواصة روسية تطلق صواريخ من البحر الأسود نحو أهداف عسكرية أوكرانية... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود، بإطلاق صاروخين استهدفا مناطق عسكرية في أوكرانيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T20:56+0000

2022-05-04T20:56+0000

2022-05-04T20:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

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وتظهر المشاهد انطلاق صواريخ عالية الدقة من الغواصة الروسية من قلب مياه البحر الأسود.وأطلقت الغواصة صواريخ كالبير الروسية باتجاه أهداف عسكرية محددة على الأراضي أوكرانية.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري". وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".

https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html

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رصد عسكري, روسيا