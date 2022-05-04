https://arabic.sputniknews.com/20220504/-كشف-أثري-بمحافظة-سوهاج-المصرية-يعود-إلى-العصر-البطلمي-صور-1061853412.html

كشف أثري في محافظة سوهاج المصرية يعود إلى العصر البطلمي... صور

كشف أثري في محافظة سوهاج المصرية يعود إلى العصر البطلمي... صور

كشفت بعثة أثرية مصرية، عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة بمحافظة سوهاج (جنوب) تعود لعصر الملك بطليموس الثالث (ثالث ملوك البطالمة في مصر منذ سنة 246 ق.م. إلى سنة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T18:03+0000

2022-05-04T18:03+0000

2022-05-04T18:15+0000

مصر

أخبار مصر الآن

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نقطة التفتيش المكتشفة من قبل البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بمنطقة جبل الهريدي بسوهاج "هي عبارة عن مبنى من الطوب اللبن والآجر يشبه ما يسمي بمبني البرج (Tower House)، تم بنائه بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة في النيل".فيما تم تكريس المعبد المكتشف للإلهة إيزيس وهو يعود لعصر الملك بطليموس الثالث (يورجتيس) ويمتد بطول 33 مترا وعرض 14 مترا، بمحور من الشمال إلى الجنوب.من جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا أن البعثة نجحت أيضا في الكشف عن بيوت أحد روساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم.إضافة إلى ذلك تم الكشف عن "ما يقرب من 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، تباينت تخطيطها فمنها مقابر محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن"، وفق المصدر ذاته.وعثرت البعثة داخل المقابر التي تعود للعصر البطلمي على عدد 30 بطاقة مومياوات والتي "كانت تعد بمثابة تصريح للدفن مكتوبة باللغة اليونانية القديمة فقط والخط الهيراطيقي والديموطيقي مع بقايا رفات آدمية وبقايا مومياوات".

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