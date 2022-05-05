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https://arabic.sputniknews.com/20220505/آخر-القرارات-المتعلقة-بموسم-الحج-المقبل-1061871845.html
آخر القرارات المتعلقة بموسم الحج المقبل
آخر القرارات المتعلقة بموسم الحج المقبل
أصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية قرارات جديدة بخصوص موسم الحج المقبل لعام 1443 هجري. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:40+0000
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وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "تبعا للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد (1-2-3 تموز 1957) وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم واكمال بياناتهم".وحددت الهيئة (يوم الأربعاء المقبل 11 أيار) آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة (2020)، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة (2021) ومن لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلا لعام 2023.وأشارت إلى أن" اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت أخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر - أسترازينيكا - سينوفارم - سبوتنيك- وغيرها)، ما عدا لقاح "جانسن" جرعة واحدة فقط".وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/حد-أقصى-للسن-65-عاما-ضوابط-الحج-2022-في-مصر-1061452196.html
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العالم العربي, السعودية, العراق, أخبار الحج

آخر القرارات المتعلقة بموسم الحج المقبل

11:40 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 05.05.2022)
© AFP 2022التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022
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أصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية قرارات جديدة بخصوص موسم الحج المقبل لعام 1443 هجري.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "تبعا للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد (1-2-3 تموز 1957) وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم واكمال بياناتهم".
وحددت الهيئة (يوم الأربعاء المقبل 11 أيار) آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة (2020)، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة (2021) ومن لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلا لعام 2023.
وأشارت إلى أن" اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت أخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر - أسترازينيكا - سينوفارم - سبوتنيك- وغيرها)، ما عدا لقاح "جانسن" جرعة واحدة فقط".
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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