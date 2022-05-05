https://arabic.sputniknews.com/20220505/أستراليا-تعلق-على-مخاوف-جزر-سليمان-من-تعرضها-للغزو-1061880886.html
أستراليا تعلق على مخاوف جزر سليمان من تعرضها للغزو
أستراليا تعلق على مخاوف جزر سليمان من تعرضها للغزو
علق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس على إعلان رئيس وزراء جزر سليمان أن بلاده مهددة "بغزو" واستنكاره معاملة الأرخبيل "مثل أطفال يحملون مسدسات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:38+0000
2022-05-05T14:38+0000
2022-05-05T14:38+0000
جزر سليمان
أستراليا
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ووقعت جزر سليمان الواقعة بالمحيط الهادئ اتفاقية أمنية مع الصين الشهر الماضي، الأمر الذي أثار قلق أستراليا والولايات المتحدة.وتخشى واشنطن وكانبيرا من أن يسمح الاتفاق لبكين بالتواجد العسكري في جنوب المحيط الهادئ في هذه الجزر الواقعة على بعد أقل من ألفي كيلومتر من الساحل الأسترالي.ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الأسترالي قوله: "علينا التحلي بالهدوء والتروي لدى التعامل مع هذه القضايا".وعبر عن شعوره بالقلق على أمن جزر سليمان والمحيط الهادئ بعد توقيع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري "ترتيبات سرية" مع الصين.لكن انتقادات واشنطن وكانبيرا أثارت على ما يبدو غضب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري.وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الثلاثاء "نأسف لاستمرار إظهار عدم الثقة من جانب الأطراف المعنية".وأشار رئيس الوزراء إلى "خطر تدخل عسكري" من دول تعتبر مصالحها في جزر سليمان في خطر.وقال رئيس الوزراء "بعبارة أخرى نحن مهددون بغزو وهذا أمر خطير.. نعامل مثل أطفال في دار حضانة يتجولون وفي أيديهم (مسدسات من طراز) كولت ".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الدفاع-الأسترالية-لا-يمكننا-السماح-للصين-بإقامة-قواعد-عسكرية-في-جزر-سليمان--1061544888.html
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جزر سليمان, أستراليا
أستراليا تعلق على مخاوف جزر سليمان من تعرضها للغزو
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علق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس على إعلان رئيس وزراء جزر سليمان أن بلاده مهددة "بغزو" واستنكاره معاملة الأرخبيل "مثل أطفال يحملون مسدسات في دار للحضانة".
ووقعت جزر سليمان الواقعة بالمحيط الهادئ اتفاقية أمنية مع الصين الشهر الماضي، الأمر الذي أثار قلق أستراليا والولايات المتحدة.
وتخشى واشنطن وكانبيرا من أن يسمح الاتفاق لبكين بالتواجد العسكري في جنوب المحيط الهادئ
في هذه الجزر الواقعة على بعد أقل من ألفي كيلومتر من الساحل الأسترالي.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الأسترالي قوله: "علينا التحلي بالهدوء والتروي لدى التعامل مع هذه القضايا".
وعبر عن شعوره بالقلق على أمن جزر سليمان والمحيط الهادئ بعد توقيع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري "ترتيبات سرية" مع الصين.
لكن انتقادات واشنطن وكانبيرا أثارت على ما يبدو غضب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الثلاثاء "نأسف لاستمرار إظهار عدم الثقة من جانب الأطراف المعنية".
وأشار رئيس الوزراء إلى "خطر تدخل عسكري" من دول تعتبر مصالحها في جزر سليمان في خطر.
وقال رئيس الوزراء "بعبارة أخرى نحن مهددون بغزو وهذا أمر خطير.. نعامل مثل أطفال في دار حضانة يتجولون وفي أيديهم (مسدسات من طراز) كولت ".