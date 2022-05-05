https://arabic.sputniknews.com/20220505/أطباء-الأورام-يربطون-بين-الوزن-الزائد-لدى-الرجال-وخطر-الإصابة-بسرطان-البروستات-1061870672.html

أطباء الأورام يربطون بين الوزن الزائد لدى الرجال وخطر الإصابة بسرطان البروستات

أطباء الأورام يربطون بين الوزن الزائد لدى الرجال وخطر الإصابة بسرطان البروستات

يعتقد علماء الأوبئة وأطباء الأورام من جامعة أكسفورد، أن زيادة الوزن لدى الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T12:00+0000

2022-05-05T12:00+0000

2022-05-05T12:00+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050436792_0:237:2801:1813_1920x0_80_0_0_7bfeaa6167eda42ecd84825f793d6db0.jpg

قام العلماء بتحليل البيانات من أكبر أرشيف للمعلومات الوراثية والطبية في المملكة المتحدة "بيوبنك"، وجمع المعلومات حول 218 ألف رجل.أخذ الباحثون في الاعتبار مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ونسبة أحجام الخصر والورك لدى الرجال وحدوث سرطان البروستات، وتم نشر تفاصيل الدراسة في مجلة "ب م ك" الطبية.اتضح خطر الوفاة يزداد بنسبة 7% لكل خمس نقاط من مؤشر كتلة الجسم وبنسبة 6% لكل 10 سنتيمترات في الخصر.كما قام العلماء بحساب المخاطر بناء على دراسات سابقة فحصت أكثر من 20 ألف حالة وفاة بسبب سرطان البروستات.لاحظ الخبراء أن معرفة العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات ضرورية للوقاية منه. إذا كان لا يمكن تغيير عوامل مثل العمر والتاريخ العائلي والعرق، فمن الضروري تحديد عوامل الخطر التي يمكن تغييرها كالوزن وشكل الجسم.

https://arabic.sputniknews.com/20191129/الكشف-عن-ثورة-جديدة-في-تشخيص-سرطان-البروستات-1043558856.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع