https://arabic.sputniknews.com/20220505/أطباء-الأورام-يربطون-بين-الوزن-الزائد-لدى-الرجال-وخطر-الإصابة-بسرطان-البروستات-1061870672.html
أطباء الأورام يربطون بين الوزن الزائد لدى الرجال وخطر الإصابة بسرطان البروستات
أطباء الأورام يربطون بين الوزن الزائد لدى الرجال وخطر الإصابة بسرطان البروستات
يعتقد علماء الأوبئة وأطباء الأورام من جامعة أكسفورد، أن زيادة الوزن لدى الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:00+0000
2022-05-05T12:00+0000
2022-05-05T12:00+0000
مجتمع
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قام العلماء بتحليل البيانات من أكبر أرشيف للمعلومات الوراثية والطبية في المملكة المتحدة "بيوبنك"، وجمع المعلومات حول 218 ألف رجل.أخذ الباحثون في الاعتبار مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ونسبة أحجام الخصر والورك لدى الرجال وحدوث سرطان البروستات، وتم نشر تفاصيل الدراسة في مجلة "ب م ك" الطبية.اتضح خطر الوفاة يزداد بنسبة 7% لكل خمس نقاط من مؤشر كتلة الجسم وبنسبة 6% لكل 10 سنتيمترات في الخصر.كما قام العلماء بحساب المخاطر بناء على دراسات سابقة فحصت أكثر من 20 ألف حالة وفاة بسبب سرطان البروستات.لاحظ الخبراء أن معرفة العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات ضرورية للوقاية منه. إذا كان لا يمكن تغيير عوامل مثل العمر والتاريخ العائلي والعرق، فمن الضروري تحديد عوامل الخطر التي يمكن تغييرها كالوزن وشكل الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20191129/الكشف-عن-ثورة-جديدة-في-تشخيص-سرطان-البروستات-1043558856.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أطباء الأورام يربطون بين الوزن الزائد لدى الرجال وخطر الإصابة بسرطان البروستات
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يعتقد علماء الأوبئة وأطباء الأورام من جامعة أكسفورد، أن زيادة الوزن لدى الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات.
قام العلماء بتحليل البيانات من أكبر أرشيف للمعلومات الوراثية والطبية في المملكة المتحدة "بيوبنك"، وجمع المعلومات حول 218 ألف رجل.
أخذ الباحثون في الاعتبار مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ونسبة أحجام الخصر والورك لدى الرجال وحدوث سرطان البروستات، وتم نشر تفاصيل الدراسة في مجلة "ب م ك"
الطبية.
اتضح خطر الوفاة يزداد بنسبة 7% لكل خمس نقاط من مؤشر كتلة الجسم وبنسبة 6% لكل 10 سنتيمترات في الخصر.
كما قام العلماء بحساب المخاطر بناء على دراسات سابقة فحصت أكثر من 20 ألف حالة وفاة بسبب سرطان البروستات.
لاحظ الخبراء أن معرفة العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات ضرورية للوقاية منه. إذا كان لا يمكن تغيير عوامل مثل العمر والتاريخ العائلي والعرق، فمن الضروري تحديد عوامل الخطر التي يمكن تغييرها كالوزن وشكل الجسم.
29 نوفمبر 2019, 08:37 GMT